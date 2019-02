O narcotraficante mexicano Joaquin 'El Chapo' Guzman, terá drogado e violado menores adolescentes, em alguns casos meninas de 13 anos, segundo documentos revelados em tribunal este sábado, noticia a agência France Presse (AFP). O barão da droga está a ser julgado em Nova Iorque, nos EUA.

'El Chapo' acusado de violar e drogar raparigas menores

O narcotraficante mexicano Joaquin 'El Chapo' Guzman, terá drogado e violado menores adolescentes, em alguns casos meninas de 13 anos, segundo documentos revelados em tribunal este sábado, noticia a agência France Presse (AFP). O barão da droga está a ser julgado em Nova Iorque, nos EUA.

De acordo com documentos revelados em tribunal, o parceiro de longa data de Joaquin 'El Chapo' Guzman, Alex Cifuentes, refere que o traficante pagava 5 mil dólares por rapariga. Um catálogo de fotos seria enviado a 'El Chapo' que consequentemente escolheria as meninas e procedia ao pagamento.



Ainda de acordo com os documentos, o próprio Cifuentes terá também recorrido a estes serviços por três ou quatro vezes, também com raparigas menores, com 15 anos de idade. 'El Chapo' "fez o mesmo várias vezes com raparigas de apenas 13 anos" assegura Cifuentes nos documentos.



O ex-sócio acrescenta também que o narcotraficante de 61 anos drogava as meninas com uma "substância em pó" com a ajuda do próprio Cifuentes e violava-as de seguida. Alex Cifuentes, que viveu com Guzman em 2007 e 2008, não mencionou estes factos durante os quatro dias em que prestou testemunho em tribunal. As audições terminaram na semana passada e as deliberações são esperadas na próxima semana.

De acordo com o advogado do narcotraficante, Eduardo Balarez, 'El Chapo' nega estas acusações e considera-as "pouco fiáveis para serem incluídas num julgamento". "É uma pena que estes documentos tenham sido tornados públicos antes do júri decidir o veredicto", acrescentou.



A divulgação dos documentos surge também poucos dias após vários media norte-americanos terem protestado contra o secretismo à volta do julgamento do barão da droga.

Cifuentes, de 50 anos, foi preso no México em 2013 e trazido para os EUA. Copera atualmente com as autoridades norte-americanas de forma a obter perdão ou redução de pena pelos crimes de que é acusado. Já 'El Chapo' é acusado de tráfico de droga, posse de armas e lavagem de dinheiro, e ficará em prisão se for condenado pela justiça. Entre 1989 e 2014, terá cordenado a exportação de mais de 155 toneladas de cocaína para os EUA.



AFP