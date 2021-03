A embarcação bloqueou o tráfego numa das principais rotas marítimas a nível mundial.

Egipto. Cargueiro encalha e bloqueia Canal do Suez

Um cargueiro de bandeira do Panamá encalhou na terça-feira no Canal do Suez, no Egito, bloqueando o tráfego marítimo numa das vias comerciais mais importantes a nível mundial.

Update: still stuck.



How big is this #SuezCanal plug? Ultra big.



MV #EVERGIVEN

Size: 400m long / 59m wide

Gross tonnage: 219,079

Capacity: 20,388 TEUs (20ft container equivalents).



One of the largest container ships in operation. pic.twitter.com/rJunpJrAKE — John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021

O Ever Given, propriedade da companhia de Taiwan, Evergreen, provinha de um porto da Malásia com destino a Roterdão, nos Países Baixos, quando a rota foi subitamente interrompida ao ficar preso no canal com o navio atravessado entre as duas margens.



You know that feeling when you stall at the lights and hold up traffic? This is a bit like that. A big boat is stuck in the Suez Canal and the queue is quite something. https://t.co/UZRiM6K98u pic.twitter.com/hSj4oR9AtP — Jack Stilgoe (@Jackstilgoe) March 23, 2021

As autoridades egípcias enviaram dragas e rebocadores para tentar libertar o navio sem sucesso até ao momento. A embarcação pesa 220 mil toneladas e tem 400 metros de comprimento.



O Canal de Suez é uma importante via navegável, ligando rotas marítimas asiáticas e europeias. Todos os dias, um grande número de navios passa pelos 190 quilómetros do canal, muitos deles transportando petróleo do Médio Oriente para a Europa e América do Norte, pelo que um atraso prolongado na navegação poderia ter consequências graves para o comércio internacional.

