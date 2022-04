O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, quando um autocarro que transportava um grupo de turistas chocou com um carro numa estrada que leva aos templos de Abu Simbel, em Assuão, sul do Egipto.

Assuão

Egito. Acidente de autocarro faz 10 mortos, incluindo quatro franceses e um belga

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, quando um autocarro que transportava um grupo de turistas chocou com um carro numa estrada que leva aos templos de Abu Simbel, em Assuão, sul do Egipto.

Um acidente de autocarro em Assuão, no sul do Egipto, fez esta quarta-feira 10 mortos, incluindo quatro franceses e um belga. Outras 14 pessoas ficaram feridas.

O embate ocorreu durante a manhã, quando um autocarro que transportava um grupo de turistas chocou com um carro numa estrada que leva aos templos de Abu Simbel.

Dez pessoas - quatro franceses, uma belga e cinco egípcias - morreram na sequência do choque, confirmaram as autoridades. Outras 14 outras pessoas ficaram feridas (oito franceses e seis belgas), mas estão em "estado estável", após terem sido hospitalizadas com "fraturas, hematomas e ferimentos superficiais", disse o governador da região em comunicado.

Os acidentes de trânsito são comuns no Egipto, onde as estradas não têm manutenção e as leis de trânsito são pouco respeitadas.

Segundo os números oficiais, sete mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em 2020, no país mais populoso do mundo árabe. Atualmente o Egito tem cerca de 103 milhões de habitantes.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.