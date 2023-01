À mesma velocidade que o livro "bomba" do príncipe Harry bate recordes de vendas, aumenta o embaraço dos britânicos com a sua monarquia. A popularidade do príncipe William e de Kate nunca esteve tão baixa.

"Efeito" Harry. Família real envergonha um em cada cinco britânicos

O livro "bomba" do príncipe Harry "Spare" (Na sombra, título na edição em português) sobre a sua vida e as guerras com a família está a bater recordes de vendas, com a primeira edição já esgotada no Reino Unido, EUA, França e Portugal.

Nas primeiras 24 horas após o lançamento, a 10 de janeiro, o livro vendeu mais de 1,4 milhões de exemplares na edição em língua inglesa, no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, noticia a AFP, tornando-se o livro de não-ficção mais vendido de sempre no primeiro dia.

Segundo a Penguin Random House, a editora do livro, este número de vendas, que abrange todos os formatos (papel, audiolivro e e-book), são inéditas para uma obra publicada sob a sua chancela.

"Sempre soubemos que este livro iria voar [das prateleiras], mas está a exceder até as nossas expectativas mais altas. Tanto quanto sabemos, os únicos livros que venderam mais no seu primeiro dia foram os do outro Harry [Potter]”, afirmou Larry Finlay, diretor executivo da Transworld Penguin Random House, citado pelo The Guardian.



O livro está publicado em mais 15 idiomas, incluindo em língua portuguesa, mas até à data ainda não há números de vendas para estas edições.

Contudo, em França e Portugal, as memórias do filho mais novo da princesa Diana também esgotaram. A edição francesa, que foi lançada com uma tiragem de 210.000 exemplares, já esgotou, estando já a ser impressa uma segunda edição de 130.000 exemplares, anunciou a editora Fayard à AFP.

Também em Portugal, os livros esgotaram no primeiro dia, tendo chegado às livrarias a segunda edição na quarta-feira, conforme revelou a editora ao site Magg.

O livro Spare (Na Sombra, título em português) vendeu 1,4 milhões de exemplares no Reino Unido, Canadá e EUA só no primeiro dia. AFP

Confissões e guerras

Na obra, o príncipe Harry revela episódios em que se deixou levar pelo álcool e cocaína, fala sobre a perda da mãe, de como o rei Carlos o fez questionar um dia se ele seria, de facto, seu filho biológico e de como viveu sempre na sombra do seu irmão, o príncipe William, herdeiro do trono.

Uma vida marcada por uma rivalidade de longa data, como descreve Harry. "Eu era a sombra, o substituto, o plano B", escreve. Aquele que diz ser o "amado irmão e maior inimigo" é o seu principal alvo no livro, descrevendo-o como alguém temperamental e que nunca gostou de Meghan. William considerava a mulher do irmão "mal-educada e agressiva" e voltou-se contra Harry, chegando mesmo a atirá-lo ao chão, como contou o filho mais novo de Diana nas entrevistas que deu nas vésperas do lançamento da biografia.

Depois da polémica entrevista de Harry e Meghan a Oprah, veio o documentário do casal na Netflix, intitulado "Harry&Meghan", onde acusaram a família real de racismo e de os afastar da "firma", nome dado à família real, e ainda de cilindrar a popularidade que conquistaram entre os britânicos. Os ataques que sofreram da família, aliados ao desgaste de como a imprensa tratou a atriz norte-americana, culminaram com a decisão do casal em deixar o Reino Unido e se mudare para os EUA. O livro vem agora lançar mais uma poderosa acha para a fogueira.

7 Aumentam as tensões entre os irmãos William e Harry. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Aumentam as tensões entre os irmãos William e Harry. AFP 41% dos britânicos consideram que Harry publicou o livro "por dinheiro", enquanto 21% acreditam que foi para "contar a sua versão da história". Fabian Strauch/dpa A popularidade dos príncipes William e Kate nunca esteve tão baixa. Bruce Adams/Daily Mail/PA Wire/d Nas suas memórias Harry fala sobre os dias no Afeganistão. John Stillwell/PA Wire/dpa A princesa Ana, ao centro, é agora o membro da realeza mais popular. AFP Nem o Rei Carlos III nem ninguém na família real comentou sobre o livro do príncipe Harry. AFP Princípe Harry numa entrevista televisiva no domingo, na véspera do lançamento do seu livro. AFP

Por dinheiro ou pela verdade?

O que levou o príncipe Harry a publicar este livro polémico? "Dinheiro", consideram 41% dos britânicos, de acordo com a sondagem do YouGov, realizada após o lançamento do livro e esta quinta-feira divulgada. Um em cada cinco britânicos (21%) acreditam, no entanto, que Harry quis apenas contar a sua "a sua versão da história".

Facto é que, entre todo este tumulto, a popularidade de Harry e Meghan é bastante baixa no Reino Unido, sendo os menos queridos dos britânicos entre os principais membros da família real. Atualmente, o casal consegue ser menos popular do que o príncipe André, o irmão de Carlos III que foi afastado da monarquia após um escândalo sexual.

Um grande embaraço real

A princesa Ana, tia de Harry, é agora o membro da realeza que maior simpatia acolhe no Reino Unido, revela a sondagem da YouGov. Também a popularidade do príncipe William e da princesa Kate nunca esteve tão baixa como atualmente, apesar de serem os mais populares a seguir à princesa Ana. O rei Carlos surge em quarto lugar e a rainha consorte na sexta posição.

Mas o "efeito" Harry está a abalar fortemente a relação dos britânicos com a sua monarquia, com os jovens a revelarem o seu desagrado em relação aos membros da realeza.

Este "psicodrama" da realeza, como lhe chama o YouGov, está a embaraçar muito os britânicos, com um em cada cinco residentes no Reino Unido a confessarem-se envergonhados com a família real, ou seja, 21% contra os 15% que assim se sentiam em setembro. Da mesma forma caiu a percentagem de pessoas que se diziam orgulhosas da casa real britânica, de 55% na sondagem de setembro para 43% aos dias de hoje.

Por agora, parece cada vez mais longínqua a possibilidade de reconciliação do filho mais novo de Diana com o pai e irmão, ou mesmo a família real. Pela parte dos Windsor, Harry e Meghan já não serão bem-vindos à coroação do rei Carlos III, a 6 de maio, garantem fontes próximas da família aos tablóides britânicos, citados pela AFP.

