O jurista faz notar que os tempos estão confusos. A erupção dos populismos por todo o lado não facilita a criação de alternativas políticas na União Europeia. Para isso é preciso aparecer uma nova esquerda e os países do Sul da Europa fazerem mais pela vida.



É professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa e presidente do Instituto Europeu e do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal. O açoriano Eduardo Paz Ferreira começou cedo a preocupar-se com os assuntos europeus: com 23 anos foi chefe de gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros Medeiros Ferreira e participou nas negociações para a adesão de Portugal à então CEE.

O que é que significa a vitória de Emmanuel Macron?

Qualquer coisa de um pouco esquisito. No fundo, Emmanuel Macron ganha as eleições francesas em nome do antipopulismo. Vence as forças que são qualificadas de populistas, mas dificilmente se encontraria uma forma tão grande de populismo como a que representa Macron. Apresenta-se sem um programa rígido, afirma não ter ideias de esquerda, nem de direita. E atira-se para o campo eleitoral com uma atitude muito típica dos movimentos poujadistas e populistas. Confesso que me lembrou um pouco o PRD [Partido Renovador Democrático, força política formada por apoiantes do Presidente Ramalho Eanes, que depois de obter um resultado de 18% numas legislativas, quase desaparece nas eleições seguintes. Posteriormente, transforma-se no PNR de extrema-direita], sobretudo com aquela decisão de apresentar nas legislativas, pelo menos, 50% dos homens bons da sociedade, que nunca tiveram contacto com a política. Lembra-me o Hermínio Martinho [dirigente do PRD], que trazia uma quantidade de pessoas que apresentavam como grande cartaz não serem políticos.

(Risos) Na noite eleitoral em que o PRD, mais tarde, perdeu quase todos os deputados, o Hermínio Martinho disse que tinha de se ir embora, porque as vacas dele tinham água pela barriga, devido a uma inundação em Santarém...

(Risos) Já não me lembrava.

Do ponto de vista da manutenção da União Europeia é uma espécie de balão de oxigénio.

É. Se tivermos a ideia de uma União Europeia como uma espécie de continuidade é a solução ideal. Macron pode significar alguns avanços pontuais em algumas áreas, se levar por diante alguns dos seus projetos. O caso Hollande manda-nos ter alguma prudência sobre o que de facto fazem quando são eleitos. Devo dizer que o seu programa europeu não é mau e nem é mal feito. Mas duvido que possa haver uma grande reviravolta na UE. Até porque vai ter dois problemas acrescidos: vai ter de esperar pelas eleições alemãs, e depois pelas italianas. Na Alemanha, não se pode passar nada de especial, entre Merkel e Schulz nada de muito diferente para a UE pode acontecer, mas na Itália, sim. Pode ganhar Beppe Grillo e pôr em causa a permanência da Itália no euro ou até na UE. E aí as coisas podem ser muito mais complicadas.

Para uma possível frente dos países do Sul da Europa na UE esta vitória de Macron é um passo atrás.

Em que sentido?

No sentido em que a França sempre se recusou a dirigir essa frente, porque privilegiou o eixo franco-alemão.

Mas eu diria que era uma inevitabilidade. A França esquece-se sempre que é do Sul e nunca tem coragem para assumir essa liderança. Se tivesse tido essa coragem, as coisas poderiam ser um pouco diferentes. É também por aí que eu digo que com a vitória do Macron não haverá grandes mudanças na UE. Pode ser que venham algumas pequenas coisas em relação ao tal orçamento do euro que ele anuncia, mais algum dinheiro. Mas vejo tudo como pequenas panaceias e poucas alterações globais. Nos últimos tempos, também vejo o Governo português muito calado. Houve aquela agitação global com as declarações do presidente do Eurogrupo, mas depois deixaram cair, com aquela cena caricata do secretário de Estado ir à reunião.



Nuno Ramos de Almeida



