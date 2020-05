Turismo é prioridade nacional, disse o primeiro ministro francês

Edouard Philippe. "Franceses vão poder ir de férias em julho e agosto"

"Os franceses vão poder ir de férias a França em julho e agosto", anunciou quinta-feira, o primeiro-ministro Edouard Philippe. "Podem fazer as suas reservas", disse no final de uma comissão de ministros dedicada ao setor do turismo.

"O turismo enfrenta provavelmente a pior provação da sua história moderna, apesar de ser uma das jóias da economia francesa, pelo que o seu salvamento é uma prioridade nacional", afirmou o primeiro-ministro.

As condições das férias poderão estar sujeitas, no entanto, a "eventuais restrições muito localizadas" de acordo com a evolução da pandemia de covid-19.



Edouard Philippe adiantou ainda que "os agentes do setor do turismo e da hotelaria comprometeram-se a assegurar o seu reembolso integral no caso da evolução da epidemia não tornar possível ir de férias".

