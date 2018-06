De cada vez que não consegue estabelecer um acordo global para uma política de imigração, a Europa afasta-se dos seus cidadãos e do mundo. E os próprios princípios fundadores da atual União Europeia são colocados em causa.

Editorial Mundo 2 min.

EDITORIAL: A Europa num labirinto

Pela enésima vez, a imigração vai estar no epicentro de conversações entre os dirigentes da União Europeia no Conselho Europeu desta semana. Depois de uma minicimeira informal no domingo em que voltaram a ser evidentes as distâncias entre os países, desde logo através do boicote anunciado pelo grupo de Visegrado – Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia –, mas também pela troca de acusações entre franceses e italianos, o tema regressa à agenda em plena manifestação de má vontade por parte de Itália.

Aquilo que Matteo Salvini tem feito, com a desculpa de que o seu país não pode suportar sozinho a chegada de milhares de migrantes através do Mediterrâneo, não é mais do que uma manobra xenófoba mal disfarçada. A falta de solidariedade que alega para sustentar esse tipo de comportamento é a mesma que manifesta perante quem se encontra em dificuldades no mar e cujo salvamento exige urgência e não adiamento ou o lançamento das responsabilidades para cima dos outros. E só os que tenham memória muito curta se esquecem das suas odiosas promessas sobre expulsão de migrantes que não se cansou de verbalizar durante a campanha eleitoral italiana e mesmo depois disso.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conti, aproveitou a minicimeira de domingo para uma tentativa de apaziguamento. Reduziu o ruído da retórica usada por Salvini e procurou convencer os parceiros europeus com uma proposta para a repartição de responsabilidades relativas a quem chega por mar a solo europeu. “Quem chega a Itália chega à Europa”, defendeu Conti. O conceito pode até estar próximo de uma ideia global para políticas de imigração, mas será que é compreendido por todos, a começar pelo próprio Matteo Salvini? Tudo indica que não.

De cada vez que não consegue estabelecer um acordo global para uma política de imigração, a Europa afasta-se dos seus cidadãos e do mundo. Porque não se pode viver de costas voltadas para o outro e só a solidariedade permite construir caminhos de paz e prosperidade, conforme os fundadores da original Comunidade Económica Europeia perceberam no pós-guerra. É por isso que não definir a tal política de esforço comum sobre a imigração coloca em causa até os princípios fundadores da atual União Europeia.

Entretanto, Angela Merkel enfrenta dificuldades na coligação governamental alemã com a chantagem da CSU a propósito dos imigrantes. E ganha forma a possi-bilidade de ser criado um grande campo de refugiados, sob o eufemismo de “plataformas regionais de desembarque”, que mantenha os chamados ilegais fora do espaço europeu. Se isto avançar, xenófobos como Salvini e o grupo de Visegrado saem a ganhar. E será bom refletir se é mesmo isso que a Europa pretende.