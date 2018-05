Cinquenta anos depois do maio de 68, exemplos como o que chega de Espanha não apontam para o progresso, mas sim num sentido em que os passos mais parecem de recuo.

EDITORIAL: A andar para trás

Paulo Jorge PEREIRA Cinquenta anos depois do maio de 68, exemplos como o que chega de Espanha não apontam para o progresso, mas sim num sentido em que os passos mais parecem de recuo.

Há 50 anos, aqueles que se bateram por uma evolução das políticas e das ideias nem sequer queriam o poder – pretendiam, acima de tudo, mudar o mundo. Uma vontade legítima que envolvia propostas de evolução e de melhoria das sociedades perante o profundo conservadorismo instalado.

Meio século depois, apesar de honrosas exceções, os conservadores voltam a predominar e as sociedades revelam mais tendências de retrocesso do que de evolução. Exemplos como o que chega de Espanha não apontam para o progresso, mas sim num sentido em que os passos mais parecem de recuo.

Quando o tribunal de Navarra considera que foi abuso sexual e não uma violação aquilo que cinco homens fizeram a uma mulher, em Pamplona, durante as festividades de San Fermín, algo de profundamente errado se passa com a justiça e os juízes em causa. Um deles foi mesmo capaz de defender a absolvição do quinteto, só faltando mesmo propor a condenação da vítima para que houvesse uma inversão total da realidade. E assim se lavrou uma sentença com uma pena de nove anos de cadeia quando estava em causa a possibilidade de o castigo se prolongar durante 22 anos de prisão.

O lado positivo é que não só foi apresentado recurso de tão grotesca sentença como os cidadãos reagiram e vieram manifestar-se com fúria e indignação. Não é possível que as estruturas de um Estado protejam os criminosos e castiguem as vítimas com uma gritante indiferença. A mensagem que daqui resulta é um convite a que outros façam o mesmo ou cada vez pior, escudados numa Justiça que se apresenta mais preparada para premiar os infratores do que para defender quem sofre.

Num outro contexto muito diferente, a Comissão Europeia aprovou uma diretiva que visa aumentar a proteção aos lançadores de alerta, algo de que muito se tem falado, embora pouco tenha sido feito. Porém, a serem concretizadas as indicações previstas na referida diretiva, serão as próprias empresas e instituições que podem ser alvo de denúncias a criar canais de suposta confidencialidade onde os lançadores devem apresentar primeiro as informações.

A ser assim, o objetivo de aumentar a proteção aos lançadores de alerta sai comprometido. Basta pensar no que seria o Watergate se, em primeiro lugar, o Garganta Funda denunciasse o assunto no interior de supostos canais confidenciais da Administração Nixon. Ou como seriam os casos Swissleaks, Panama Papers ou Luxleaks se a informação fosse distribuída primeiro nas instituições em causa, concedendo três meses para que houvesse uma ação. Se isto são mecanismos de proteção, talvez seja melhor fazer um pedido: por favor, não criem mais mecanismos de proteção como estes.