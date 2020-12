Os residentes e os funcionários de um lar de idosos, em Harz, já foram vacinados, na Alemanha, esta tarde. Domingo inicia-se a campanha de vacinação no país.

Edith tem 101 anos e foi a primeira a receber a vacina anti-covid na Alemanha

Paula SANTOS FERREIRA Os residentes e os funcionários de um lar de idosos, em Harz, já foram vacinados, na Alemanha, esta tarde. Domingo inicia-se a campanha de vacinação no país.

Edith Kwoizalla, tem 101 anos de idade e reside num lar de idosos no distrito alemão de Harz. Esta mulher foi a primeira a ser vacinada contra a covid-19, esta tarde, neste país vizinho do Luxemburgo.

Depois dela seguiram-se 39 dos residentes, 10 enfermeiros e funcionários do centro de cuidados sénior em Halberstadt a serem imunizados pelo médico deste centro, Bernhard Ellendt. Edith Kwoizalla residente nesta instituição sorria ao receber a vacina, segundo conta o jornal Bilt.

"Cada dia de espera foi muito longo", assumiu a enfermeira Tobias Krüger, a este jornal alemão.



A vacinação destes idosos aconteceu em vésperas do início oficial da vacinação na Alemanha que começa este domingo. Pessoas com mais de 80 anos, enfermeiras e funcionários dos hospitais com maior risco de infeção serão os primeiros a receber a vacina anti-covid neste país que continua a lutar com muitas infeções e óbitos.

Mais 240 mortes e quase 15 mil infeções

Nas últimas 24 horas foram registadas 14.455 novas infeções pela covid-19 e 240 vítimas mortais, um balanço elevado e que mesmo assim está incompleto devido à diminuição dos testes de rastreio nesta quadra natalícia e à não atualização completa dos dados do País.

O Instituto Robert Koch (RKI) advertiu na quinta-feira que os números durante esta período devem ser considerados parciais, o que implica que para a próxima semana haverá novos picos de infeções e mortes causadas pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

