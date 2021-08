O fabricante alemão de medicamentos poderia ver as receitas contribuir com cerca de meio ponto percentual para o crescimento do produto interno bruto alemão.

Vacina BioNTech dá impulso extraordinário à economia alemã

A economia alemã está no bom caminho para receber um "extraordinário impulso económico de um só remate", após BioNTech SE ter aumentado a sua previsão de vendas de vacinas covid-19 para 15,9 mil milhões de euros, noticiou a Bloomberg.

De acordo com Sebastian Dullien, professor de Economia Internacional na HTW Berlin, o fabricante alemão de medicamentos, em parceria com a Pfizer Inc., poderia ver as receitas a contribuir com cerca de meio ponto percentual para o crescimento do produto interno bruto alemão. Isto porque uma grande parte da produção da Mainz, empresa sediada na Alemanha, está concentrada na Alemanha, diz Dullien citado pela Bloomberg.

Embora algumas das suas receitas possam incluir entradas do estrangeiro, o acordo de partilha de lucros da empresa com a Pfizer conta para o PIB alemão. "Isto é bastante extraordinário para um arranque", disse Dullien num post no Twitter depois de a empresa ter divulgado o seu relatório trimestral. "Há casos raros em que empresas individuais têm uma relevância macroeconómica".

O Bundesbank prevê que a economia alemã irá expandir-se 3,7% este ano.

Segundo a Bloomberg, a maior fábrica da BioNTech em Marburg, na Alemanha, tem uma capacidade de produção de 1 mil milhão de doses por ano. Algumas etapas de produção são também realizadas numa fábrica da Pfizer na Bélgica e por outros parceiros de produção noutros locais da Europa, mas a Dullien argumenta que é pouco provável que isto diminua significativamente o impacto no PIB alemão, uma vez que os custos de produção são baixos em comparação com as receitas.

A vacina anti covid-19 está no bom caminho para ser um dos medicamentos mais vendidos de todos os tempos. A BioNTech e a Pfizer assinaram contratos para fornecer cerca de 2,2 mil milhões de doses da vacina de duas doses este ano e mais de mil milhões de doses em 2022 e mais além.

A Pfizer disse no mês passado que pode gerar 33,5 mil milhões de dólares (28,6 mil milhões de euros) em vendas este ano, o que é dividido entre os parceiros, e a BioNTech também obterá algumas receitas com as vendas diretas.

