Em algumas regiões do globo o eclipse pôde ser observado a olho nu, com óculos especiais, noutras foi preciso recorrer a telescópios. Estas são algumas das imagens captadas na terça-feira.

Mundo 32

Eclipse

Fotos. A lua escondeu parte do sol e o mundo parou para ver o fenómeno

Esta terça-feira a lua eclipsou parcialmente o sol e em vários países as pessoas não quiseram perder este fenómeno, que tinha ocorrido pela última vez há 18 meses. Em algumas regiões do globo o eclipse pôde ser observado a olho nu, com óculos especiais, noutras foi preciso recorrer a telescópios.

32 Eclipse solar parcial. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP Eclipse solar parcial. Foto: AFP

E se para muitos este tipo de acontecimento é uma oportunidade de juntar ciência e curiosidade, para outros é um momento carregado de simbolismo e crença, como é o caso do Paquistão, onde crianças doentes são enterradas na areia da praia, por se acreditar que a sua exposição a um eclipse solar ajudará a curar os seus problemas.

Paquistão Foto: AFP

No Luxemburgo, o eclipse esteve no nível máximo entre as 11h e as 12h. No entanto, as nuvens dificultaram a observação.



O próximo eclipse a ocorrer ainda em 2022 será um eclipse lunar total, no dia 8 de novembro.



