A epidemia de febre hemorrágica começou há um ano no Kivu Norte, uma zona dominada por milícias. A OMS já contabilizou quase 200 ataques, nos quais 7 dos seus funcionários foram mortos. E tem sido a situação instável na RDCongo que tem dificultado a contenção do surto. Esta semana, em Genebra, as autoridades mundiais pediram às nações que contribuam, em milhões de dólares, para conter a pandemia.

Mundo 10 min.

Ébola na República Democrática do Congo. Declarada emergência global de saúde

Telma MIGUEL A epidemia de febre hemorrágica começou há um ano no Kivu Norte, uma zona dominada por milícias. A OMS já contabilizou quase 200 ataques, nos quais 7 dos seus funcionários foram mortos. E tem sido a situação instável na RDCongo que tem dificultado a contenção do surto. Esta semana, em Genebra, as autoridades mundiais pediram às nações que contribuam, em milhões de dólares, para conter a pandemia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) chegou terça-feira à conclusão que está na altura de redobrar os esforços naquele que é o segundo maior surto de ébola de sempre. A declaração surgiu na sequência de o vírus ter chegado a Goma, uma cidade com 2 milhões de habitantes e um enclave comercial na região, junto à fronteira do Ruanda. O risco de o vírus ultrapassar fronteiras é agora real. Esta é a quinta vez que é declarada uma emergência global desde 2005.

A epidemia de febre hemorrágica começou há um ano no Kivu Norte, uma zona dominada por milícias. A OMS já contabilizou quase 200 ataques, nos quais 7 dos seus funcionários foram mortos. E tem sido a situação instável na RDCongo que tem dificultado a contenção do surto. Esta semana, em Genebra, as autoridades mundiais pediram às nações que contribuam, com milhões de dólares, para conter a pandemia.

No dia 19 de abril, o Dr. Richard Mouzoko Kiboung estava numa reunião de médicos no Hospital Universitário de Butembo quando um grupo de homens armados entrou. Enquanto gritavam que os funcionários da Organização Mundial de Saúde (OMS) propagavam mentiras sobre o ébola, um dos homens disparou sobre o médico fatalmente. O epidemologista dos Camarões pertencia à equipa da OMS a trabalhar na RDCongo e foi o mais chocante ataque dirigido a um médico. Mas este caso não é, no entanto, uma excepção. Desde Janeiro, já foram mortos sete funcionários da OMS e houve 198 ataques a centros de saúde e trabalhadores. A organização Médicos sem Fronteiras abandonou o terreno. As zonas rurais do Congo infestadas por milícias e instabilidade são um cadinho fértil para o vírus crescer: enquanto os grupos armados fazem alvo dos trabalhadores humanitários, que precisam de extraordinárias reservas de coragem, espalham-se rumores entre a população de que o ébola não existe e que as agências internacionais estão, pelo contrário, a infectar os congoleses. O contexto na RDCongo está a transformar um surto de um dos mais perigosos e letais vírus conhecidos, mas para o qual já há uma vacina com alto grau de eficácia, naquela que poderá ser uma nova grande crise humanitária se a epidemia se espalhar para os centros urbanos e para os países vizinhos. Uma tempestade perfeita está no horizonte. A situação está à beira do caos, dizem os enviados de organizações internacionais.

Emergência global avaliada três vezes

No entanto, a OMS tem evitado catalogar a situação como de emergência global, mantendo a classificação como apenas ‘emergência sanitária’ confinada à RDCongo, e no nível 3 de gravidade (o máximo antes de emergência global). Porém, vários académicos têm criticado esta agência das Nações Unidas por tardar em invocar medidas robustas. Inclusive, um grupo de especialistas de Saúde Pública assinou uma carta aberta na Lancet, ainda em Fevereiro, a pedir a declaração de emergência de saúde global, devido ao facto de ser alto o risco de propagação para os países vizinhos como o Uganda, o Ruanda e o muito instável Sudão do Sul. “Dezenas de milhares de congoleses atravessam a fronteira todos os dias para fazer negócios e visitar parentes”, escreveram os autores da carta, acrescentando que embora o Ruanda e o Uganda estivessem a preparar-se, com vacinas e controles de fronteira, é possível que não consigam evitar para sempre a entrada do vírus. Estes académicos alertavam para a possibilidade de catástrofe, caso o Sudão do Sul fosse atingido, país que está “entre os estados mais frágeis, onde a violência continua e se prevê fome”. Uma epidemia transnacional de ébola poderia desestabilizar toda a região para além do imaginável. Na memória de toda a gente está presente o surto de 2014-2016 que se expandiu da Guiné-Conacri para a Libéria e para a Serra Leoa, com um balanço de 11.300 vítimas mortais pelo menos.

Quanto à recente epidemia na RDCongo, que dura desde julho de 2018, a OMS avaliou por três vezes a necessidade de declaração de emergência e ainda na última, no passado dia 14 de Junho, manteve uma classificação mais moderada de epidemia regional, mesmo quando já duas pessoas tinham morrido no Uganda. Um dos critérios de declaração de emergência global é precisamente o risco de o vírus galgar países. Tedros Ghebreyesus, director-geral da OMS, tem entendido que fechar fronteiras (uma das consequências dessa medida extrema) poderia danificar profundamente a subsistência das populações da RDCongo. As vozes críticas defendem que, precisamente, é esta declaração que permitiria alertar a comunidade internacional para urgência de disponibilizar fundos.

Reino Unido contribui com 15 milhões de libras

Mas a confirmação de um doente, no passado domingo, na populosa cidade de Goma (com 2 milhões de habitantes), um padre com proveniência de Butembo (uma das comunidades onde o surto provocou mais óbitos) fez o caso mudar de figura. Até aqui o surto estava circunscrito às províncias rurais, onde é mais fácil identificar os potenciais contactos e isolar os doentes. Numa cidade de dois milhões, qualquer infeção é como um fósforo num palheiro. Na segunda-feira até ao final do dia, já todos os trabalhadores do centro de saúde onde o homem foi acolhido e metade das 60 pessoas com quem se cruzara, tinham sido vacinados, segundo o ministro da Saúde da RDCongo. Mas a preocupação no rosto de Oly Ilunga, que aceitou a pasta em Kinshasa na altura em que o ébola eclodia, era evidente. O doente acabaria por morrer na terça-feira. Um dia depois, finalmente, o Tedros Ghebreyesus comunica a nova avaliação da OMS.

Numa reunião de alto nível na sede da OMS, em Genebra, dois dias antes, na passada segunda-feira, o Secretário de Estado do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, anunciava que o Reino Unido iria contribuir com mais 15 milhões de libras e que para chegar a ‘zero novas infecções’ seria preciso os países investirem centenas de milhões de dólares nesse objectivo. Rory Stewart, veio de uma visita de dois dias à RDCongo e definiu a situação como “no fio da navalha” :“Tenho receio que se não houver muito mais meios a situação possa descontrolar-se muito rapidamente”. Segundo ele, é importante não abrandar a vigilância: “Pensava-se que o surto estava controlado no Beni e voltou. As equipas não podem abandonar os locais. Vão ter que permanecer mais tempo”. Stewart pediu também aos países francófonos, que até aqui têm contribuído pouco, para aumentarem os esforços, sobretudo no terreno, uma vez que seria mais fácil o entendimento com as comunidades.

Mark Lowcock, vice-presidente das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, referiu na abertura dessa reunião em Genebra para redefinir o quarto plano de ataque ao ébola na RDCongo, que esta crise está a receber um envolvimento da comunidade internacional muito frustrante: “Na primeira fase do surto na Africa Ocidental tínhamos 2 mil milhões de dólares para trabalhar, o que temos neste momento é uma pequena fracção disso”. E fez um apelo: “O tempo para fazermos uma escalada do investimento é agora. Toda a gente nesta sala tem que começar a remar na mesma direcção e com força”. O secretário-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, referiu que o que se passa “é mais do que uma emergência de saúde. Vai ser preciso os esforços combinados das agências das nações Unidas”. E de uma forma mais profunda, criando confiança entre as populações: “Não podemos aparecer de pára-queadas sempre que há um surto de ébola. Há outras crises na região, como uma crise de sarampo que matou 2000 crianças desde Janeiro”. Nesta última reunião, todos os participantes, incluindo uma representante do Banco Mundial, chegaram à conclusão de que os países devem juntar esforços para combater um surto que não está nem perto do fim. “Não vamos tratar isto como uma emergência de curto prazo”, sustentou Annette Dixon, vice-president para o Desenvolvimento Humano daquela organização: “Temos que atacar as causas e ajudar no desenvolvimento de infra-estruturas de saúde e resistência das comunidades”. Mas, disse Roy Stewart, se não atacarmos agora o problema “vamos arrependermos-nos amargamente”.

Abc do ébola O que é o ébola? É uma doença hemorrágica cujos primeiros sintomas são febre, dores musculares e diarreia. O vírus ataca o sistema imunitário do paciente que acaba por morrer com hemorragias internas. É transmissível através dos fluidos corporais e tinha, até ser descoberta uma vacina, uma taxa de mortalidade superior a 90%. Os doentes em tratamento devem ficar isolados e os cadáveres não podem ser tocados sem luvas. A doença foi identificada pela primeira vez em 1976 em dois surtos simultâneos: um no Sudão do Sul, outro em Yambuku, uma vila da República Democrática do Congo, junto ao Rio Ebola. Desde então houve surtos intermitentes em regiões tropicais da África sub-sahariana. Até 2013 foram registados 24 epidemias que provocaram 1.590 mortes. O maior de sempre ocorreu na África Ocidental entre 2014 e 2016 e provocou mais de 11.300 mortes. Qual é o balanço deste surto até agora? Começou oficialmente a 28 de Julho de 2018 e até 12 de Julho de 2019 foram declarados 2.477 casos com 1.655 mortes. Este é o nono surto de ébola na República Democrática do Congo em quatro décadas. E o segundo maior desde sempre. Há um receio de que esteja a passar de zonas rurais para centros urbanos, ficando aí fora de controle. O que o torna diferente? Sobretudo a situação de guerrilha nas zonas afectadas, a província do Kivu Norte e do Ituri. Enquanto no anterior surto nos países da Africa Ocidental, entre 2014 e 2016, não era conhecida uma vacina, neste momento já existe e é eficaz. A frustração dos técnicos de saúde é tanto maior quanto a vacina da Merckx poderia já ter acabado com o ébola na região. Por outro lado, a população encara com grande hostilidade os técnicos das agências humanitárias. A decisão do governo de em Dezembro suspender a votação para as eleições presidenciais nas zonas afectadas aumentou a desconfiança de que a doença está a ser usada por motivos políticos. Até ao momento já houve 198 ataques contra centros de saúde e trabalhadores, nos quais 7 funcionários da Organização Mundial de Saúde morreram . A relação entre as organizações governamentais e o poder no Congo também é difícil? Não. O ministro da Saúde do Congo, Oly Ilunga, um médico que durante muitos anos dirigiu uma clínica em Bruxelas, tem sido muito elogiado pela sua pronta ação. A OMS tem dito que a liderança tem sido das autoridades congolesas. O próprio presidente recém-empossado, Felix Antoine Tshilombo, num discurso à nação no passado dia 31 disse que tem como prioridade acabar com a insegurança em que vivem as populações e por fim ao ébola. Quantas vezes foram decretadas emergências de saúde globais pela OMS? Desde 2005, quando foram criados os mecanismos de regulação de emergências, foram decretadas quatro: A peste suína em 2009; a poliomielite em 2009, quando houve um ressurgimento após a doença estar quase erradicada; o ébola na África Ocidental em 2014 e o vírus do zika no Brasil em 2016.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.