A greve prevista para este fim de semana fica, assim, sem efeito.

EasyJet cancela greve após acordo com tripulantes

O pessoal de tripulação da EasyJet em Espanha pôs fim à greve esta quinta-feira após chegar a um acordo com a empresa, incluindo relativamente a aumentos salariais, informou o sindicato USO.

O sindicato tinha começado, a 1 de julho, nove dias de greve nos aeroportos de Barcelona, Málaga e Maiorca, com duração prevista para todo o mês, para exigir melhores condições de trabalho.

Este movimento social levou a cancelamentos de voos e atrasos na low cost britânica em plena época alta de férias.

"Após semanas de intensas negociações, a direção da empresa e os funcionários do USO chegaram a um "acordo sobre as condições de trabalho das tripulações, aprovado em assembleia geral pelos funcionários", revelou o sindicato em comunicado.

Como resultado deste acordo, os três dias restantes de greve, previstos para 29, 30 e 31 de julho, foram cancelados.

De acordo com a USO, o acordo assinado na quinta-feira prevê um aumento de 22% do salário do pessoal de cabine, repartido por três anos. Inclui também uma compensação financeira por trabalhar em dias de descanso programados.

Ryanair prolonga greve até janeiro

Várias outras greves tiveram lugar nas últimas semanas no setor aéreo, uma vez que o tráfego recuperou acentuadamente devido ao levantamento da maioria das restrições de viagem relacionadas com a covid-19.

Em Espanha, desde o final de junho, está em curso outra greve na companhia aérea irlandesa low cost Ryanair, convocada pela USO e por outro sindicato, o SITCPLA, que exigem melhores condições de trabalho.

Os dois sindicatos anunciaram esta quarta-feira que vão prolongar a greve até 7 de janeiro com paragens de trabalho de segunda a quinta-feira, uma vez que a direção "demonstrou publicamente a sua recusa em participar em dialogar".

Numa breve declaração enviada à AFP, a Ryanair afirmou esperar "perturbações mínimas ou inexistentes neste inverno".

"As recentes greves do USO/SITCPLA tiveram pouca adesão e tiveram um efeito mínimo" no tráfego, com "menos de 1%" dos voos "afetados", referiu a companhia.

