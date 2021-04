No arranque de cimeira virtual sobre o clima, com os principais líderes mundiais, o presidente americano comprometeu-se a reconverter a economia americana até atingir a neutralidade carbónica e exortou as outras potências a fazerem o mesmo.

"É uma década decisiva". Biden confirma redução para metade das emissões de C02 nos EUA

O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, deu início esta quinta-feira a uma cimeira virtual sobre o clima, confirmando o objetivo da sua administração em reduzir para metade as emissões de carbono produzidas no país, até 2030.

Segundo fontes ouvidas pela AFP antes do arranque oficial do encontro promovido pelo sucessor de Donald Trump, essa meta deverá fixar-se entre os 50 e os 52%. Joe Biden justifica esta redução para metade com o facto de esta ser "uma década decisiva" para o combate às alterações climáticas.

"Este é um momento de uma possibilidade extraordinária", afirmou, considerando que "os passos dados" pelos países, entre esta cimeira virtual e o COP26, a cimeira mundial da ONU para as alterações climáticas, marcada para o final deste ano em Glasgow, "colocarão o mundo num caminho de sucesso".

No seu discurso, o governante americano comprometeu-se também a fazer chegar o seu país à neutralidade carbónica em 2050, defendendo que o investimento em energias limpas e a reconversão de milhões de trabalhadores de indústrias poluentes para indústrias verdes são os investimentos a serem tomados e que criarão o "caminho para reduzir as emissões com efeito de estufa a metade até ao fim desta década", nos EUA.

"É para lá que nos dirigimos como nação: para a construção de uma economia não apenas mais próspera, mas mais saudável e mais limpa", afirmou.

No arranque desta cimeira virtual, para a qual foram convocados 40 líderes mundiais, entre os quais o chinês Xi Jinping, o russo Vladimir Putin e o francês Emmanuel Macron, com o objetivo de discutir o combate ao aquecimento global e estabelecer compromissos, o líder dos Estados Unidos, responsáveis por por 15% das emissões de carbono no mundo, lembrou que é preciso o empenho de todos.

"Nenhuma nação consegue resolver esta crise sozinha", afirmou, exortando, sobretudo, as maiores economias do mundo a traçarem metas semelhantes.

