"O vírus está por todo o lado, em todo o país, em todos os setores e a atingir todas as faixas etárias”, disse o primeiro-ministro Mark Rutte, ao anunciar as novas medida de combate à quinta vaga.

'É um grande golpe". Países Baixos regressam a confinamento parcial por três semanas

O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, anunciou esta sexta-feira um confinamento parcial de três semanas para combater um número recorde de casos de covid-19 no país.



Numa conferência de imprensa em Haia, Rutte classificou a nova série de medidas de combate à pandemia de Covid-19 como “um grande golpe de algumas semanas, porque o vírus está por todo o lado, em todo o país, em todos os setores e a atingir todas as faixas etárias”.

Manifestantes protestaram em Haia no momento em que foram anunciadas as medidas, que entram em vigor no sábado e durarão pelo menos três semanas.

“Felizmente, a grande maioria [da população] está vacinada, senão a aflição nos hospitais seria incalculável neste momento”, declarou Rutte.

Os bares, os restaurantes e os estabelecimentos de bens essenciais, como os supermercados, deverão encerrar às 20h00 (19h00 em Lisboa) e as lojas não-essenciais, às 18h00 (17h00 em Lisboa).

Os cidadãos neerlandeses são instados a não receber mais de quatro pessoas em casa e a adotarem o teletrabalho, “exceto se tal não for realmente possível”, indicou o chefe do executivo.

Os protestos públicos serão suspensos e as partidas de futebol decorrerão à porta fechada, incluindo o jogo de qualificação para Campeonato do Mundo, que oporá a Holanda à Noruega na próxima semana.

As escolas mantêm-se abertas e as saídas do domicílio são autorizadas.





