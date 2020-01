Esta é a medida que a primeira-ministra da Finlândia quer implementar no seu país. Para que os "trabalhadores passem mais tempo com a família".

E se a semana de trabalho fosse só de quatro dias, seis horas por dia?

Paula SANTOS FERREIRA Esta é a medida que a primeira-ministra da Finlândia quer implementar no seu país. Para que os "trabalhadores passem mais tempo com a família".

Sanna Marin, tem 34 anos e é a chefe de estado mais jovem da Finlândia e a segunda mais jovem do planeta.



Uma das medidas que deseja implementar no seu país é a da redução da semana de trabalho, que atualmente é semelhante praticamente a todos os países: cinco dias de trabalho, oito horas por dia. Mas para Sanna Marin são dias e horas a mais passados no trabalho.

Para esta governante o justo será ter uma semana de trabalho de quatro dias, trabalhando seis horas por dia.

Foto: dpa

Mais tempo para a família

"Acredito que as pessoas merecem passar mais tempo com as famílias, entes queridos, hobbies e outros aspetos da vida, como a cultura", declarou Sanna Marin ao parlamento, citada pelo jornal britânico Independent.

“Este podia ser o próximo passo na vida profissional dos finlandeses”, frisou a governante.

Antes de ser chefe do governo, Sanna Marin foi ministra dos transportes e também aí já defendia uma redução de dias e horas de trabalho, para melhorar a produtividade.

A proposta da primeira-ministra está a ganhar adeptos no governo. A ministra da educação Li Anderson já assumiu concordar com a mudança.



"É importante os cidadãos finlandeses trabalharem menos. Não se trata de governar com um estilo feminino, mas permitir melhorar a qualidade de vida e manter as promessas feitas aos leitores", declarou esta ministra.

O exemplo da Suécia

A Suécia já tem implementada as seis horas de trabalho diárias, embora continue com os cinco dias por semana. O país começou a testar a redução da carga horária de trabalho em 2015 e um ano depois da introdução do novo horário, os resultados já revelavam os benefícios: maior produtividade dos trabalhadores, menos faltas e até uma melhor saúde dos empregados, com menos ausências por doença.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.