A famosa frase do romance "O Leopardo" de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, "É preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma" parece a mais adaptada à realidade política que vivemos.

É preciso que tudo mude para que fique tudo na mesma…

Após quase uma semana de expectativa, os resultados das eleições presidenciais americanas fizeram com que muita gente respirasse de alívio. Também eu regozijei, embora mais com a derrota de Trump do que com a vitória de Biden.

Após 4 anos de aldrabice numa dimensão raramente vista na Casa Branca, qualquer ser humano com o mínimo de empatia pelos seus semelhantes fica satisfeito com a saída de um facínora do calibre do Donald. Nem Trump, nem o "trumpismo" vão desaparecer mas deixam de ter o palco mais visível do mundo à sua disposição.

Trump não desparecerá e pode mesmo ser tentado a lançar um movimento político próprio para quebrar o "bipartidarismo" norte-americano no qual nunca se reviu. Já o que se pode chamar de "trumpismo" não desaparecerá porque é autónomo de quem lhe deu o nome.

Como por aqui escreveu o Nuno Ramos de Almeida há alguns dias "Trump é um sintoma perigoso. É um sintoma com a mão nos botões nucleares, mas não deixa de ser um fenómeno da crise em que vivemos, mais que a origem de todos os males." E como todos sabemos não é eliminando simplesmente os sintomas que se cura uma doença!

Motivos de regozijo há também com a eleição da primeira mulher para o cargo de Vice-presidente. Não porque o género seja garantia do que quer que seja, para melhor, mas porque a mulher em questão, pelo seu percurso político, pelas causas que tem defendido e pela forma como ascendeu a este lugar, parece ser a pessoa talhada para o posto.

E as razões para regozijo ficam mais ou menos por aqui! Ninguém minimamente lúcido esperará uma inflexão de 180 graus na política americana. Ao contrário do que Trump e os seus acólitos afirmavam a plenos pulmões, nem Biden nem o Partido Democrata são socialistas ou revolucionários de esquerda. Todos os presidentes dos EUA puseram quase sempre os interesses do seu país à frente de quaisquer outras considerações: "America first" sempre foi o fio condutor da política americana, Trump só lhe acrescentou o "and only"!

Depois, porque mesmo os presidentes americanos mais "amados" tomaram decisões terríveis no plano internacional e no campo dos direitos humanos. Recorde-se que foi Obama o presidente que mais utilizou os ataques com drones armados telecomandados, mais até que o seu "odiado" antecessor George W. Bush.

Ser democrata no contexto americano não é forçosamente sinónimo de políticas sociais mais em fase com as necessidades do terreno, até porque o senado em que os republicanos ainda podem ter a maioria obrigará a administração Biden a compromissos ou pura e simplesmente bloqueará as decisões mais "progressistas".

É por tudo isto que o paradoxo de Lampedusa tão bem se adapta ao que aí vem. Dito de uma forma mais prosaica, pelo menos mudaram as moscas!

Sérgio Ferreira, o porta-voz dos trabalhadores imigrantes É dirigente da ASTI. Estudou Direito, foi jornalista durante 11 anos, tendo sido, nomeadamente, chefe de redação da Rádio Latina. Diz de si próprio que foi concebido em Esh-Sur-Alzette mas nasceu em Portugal. "A certa altura da minha vida eu não sabia o que fazer, e decidi ir seis meses para o Luxemburgo para conhecer o centro da Europa. Vim por seis meses e já lá vão 21 anos", disse numa entrevista em maio de 2019, garantindo nunca se ter arrependido do país que escolheu para viver. Escreve às segundas-feiras.

