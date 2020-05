Numa altura em que a Europa se prepara para levantar medidas de confinamento, a Ásia começa a deparar-se com uma segunda vaga de infeções

É mesmo possível uma segunda vaga de pandemia?

Ana B. Carvalho

Apesar do grau de gravidade variar entre previsões mais positivas ou mais negativas, uma segunda vaga de contaminação pelo novo coronavírus é, infelizmente, quase certa.

No Luxemburgo, o primeiro-ministro Xavier Bettle anunciou na semana passada que "se não houver uma explosão do número de infetados" no Luxemburgo, grande parte das medidas que restringem a circulação no país podem ser levantadas. Com o objetivo de poder anunciar novas medidas a 11 de maio, o primeiro-ministro anunciou que caso os números fossem positivos, poder-se-á "analisar a possibilidade de reabrir pequenas empresas e anunciar o recomeço das modalidades desportivas" e até mesmo 'rever o conceito de ficar em casa', dando mais liberdade aos cidadãos".

Mas será prudente? Se no passado recente não se tomou a atenção necessária ao que estava a acontecer a Oriente, agora o mundo tem oportunidade de corrigir essa atitude e observar com cuidado o que está a acontecer nos países asiáticos.



Depois de se terem focado na leve esperança que as normas de contenção da epidemia do novo coronavírus estavam a dar frutos, os países asiáticos estão agora a enfrentar uma possível segunda vaga, trazida por "uma onda de pessoas em pânico que correm para casa para tentar vencer os encerramentos das fronteiras e as ordens de quarentena", noticiou o The Guardian.

Motivados pelo número diário de casos confirmados de covid-19 que voltaram a crescer, e com "novas provas de casos assintomáticos" que aumentam o receio de uma uma transmissão involuntária pela comunidade, muitos governos decidiram introduzir medidas muito mais rigorosas.

Jason Kindrachuk, professor assistente e presidente de investigação do Canadá no departamento de microbiologia médica e doenças infecciosas da Universidade de Manitoba, disse ao The Guardian que era difícil saber como poderia a vida quotidiana voltar ao normal até haver uma vacina e até os governos saberem quais são os níveis de imunidade em toda a população.

Sete semanas depois do início do confinamento, os primeiros a voltar às aulas são alguns dos estudantes da universidade e os finalistas do ensino secundário.



"A preocupação com este vírus ... é como reduzir as medidas de distanciamento social e de aplicação de forma a não reacender as cadeias de transmissão do vírus e voltar à estaca zero, tentando conter as coisas", disse. Um dos primeiros afectados pelo vírus, Hong Kong já tinha encerrado escolas e alguns edifícios e parques, mas nunca decretou um encerramento total.





Nos Estados Unidos, um alto funcionário da saúde pública, Robert Redfield, disse temer pelo próximo Inverno um episódio "ainda mais difícil do que aquele que acabámos de viver", devido a uma coincidência com a gripe sazonal.



Já Pierachille Santus, professor de pneumologia em Milão, prevê uma segunda vaga "provavelmente menor que a primeira", graças à manutenção das medidas de controlo, com cerca de 30% "de pacientes menos e pacientes" num estado menos grave".



Há ainda a esperança que a teroria de que o novo coronavírus, tal como outros vírus respiratórios, possa ser sensível a fatores climáticos. "Existe provavelmente uma ligação com o calor e a humidade. Esperamos ter um período bastante tranquilo para o Verão", disse o presidente do conselho científico francês Jean-François Delfraissy, que receia uma segunda vaga no outono.





Desconfinamento Europeu

A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, havia alertado em abril que a pandemia da covid-19 “não vai desaparecer” até haver tratamentos eficazes e vacina, insistindo por isso que é necessária “muita cautela” no levantamento das restrições e coordenação entre os Estados-membros.

Intervindo numa videoconferência organizada pela comissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu, a comissária Stella Kyriakides repetiu por diversas vezes que é preciso “extrema precaução” nesta fase em que muitos países começam a ‘aliviar’ o confinamento e as restrições, apontando que os cidadãos têm de se consciencializar de que, apesar de a situação estar a evoluir favoravelmente, “a vida quotidiana vai continuar a ser afetada no futuro previsível”.

Com a perspetiva mundial quase certa de uma segunda vaga epidémica do novo coronavírus, o país prepara-se para a possibilidade de uma nova quarentena, ao mesmo tempo que está prestes a entrar em desconfinamento.

“A covid-19 não se vai embora, quero que isto fique muito claro. Vamos ter de aprender a viver com ela [a doença] até haver vacina e tratamentos eficazes”, declarou.

Na semana passada, o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, ao apresentar o plano de desconfinamento gradual do país, alertou para o "risco grave" de enfrentar uma segunda vaga, "que atingiria um tecido hospitalar enfraquecido, que imporia um reconfiguração, que arruinaria os esforços e os sacrifícios feitos".

Na Alemanha, foram vários os virologistas a alertar para o perigo de haver uma segunda vaga da pandemia de covid-19, com consequências provavelmente mais graves, e pediram para não se baixar a guarda.

"Ainda estamos no início da pandemia, isso é algo que muitos esquecem", disse Melanie Brinkmann, do Centro Helmholtz para o Estudo de Doenças Infecciosas, à revista "Der Spiegel".

"O Governo enviou um sinal errado com o relaxamento das medidas e tenho medo de que muitos não levem mais o vírus a sério e intensifiquem os seus contactos novamente", acrescentou.

Nesse plano de desconfinamento, apresentado pelo Governo francês no sábado, estabeleceu-se o prolongamento do estado de alerta sanitário até 24 de julho e uma quarentena obrigatória para pessoas que cheguem do estrangeiro a França.

A taxa de reprodução do vírus, que mede o número de novas pessoas infetadas por cada pessoa infectada é o termómetro que guia a gestão da flexibilidade das medidas de acção contra a pandemia. Em França, as estimativas apontavam para que o "R" estivesse em 3,3 antes das medidas de controlo, e que tenha descido para 0,5 após toda a estratégia de contenção. O desafio consiste em mantê-lo abaixo de 1, para que o número de novos casos continue a diminuir.

Na Alemanha, a recuperação da taxa para 1 pela primeira vez desde meados de Abril, após ter caído para 0,7, levou as autoridades a apelar à prudência. Porque há pouco espaço de manobra: com uma taxa de infecção "a 1,1, poderíamos atingir os limites do nosso sistema de saúde em termos de camas nos cuidados intensivos até Outubro", advertiu recentemente a Chanceler Angela Merkel, acrescentando que poderiam atingir 1,2 em Julho e 1,3 e em Junho.

Christian Drosten, diretor do Departamento de Virologia do Hospital Universitário de La Charité, em Berlim, adiantou que uma segunda onda da pandemia pode ser mais perigosa do que a primeira, porque "o vírus está agora em toda a parte e poderia reproduzir-se rapidamente".



O responsável da estratégia de combate à covid-19 em Itália, Domenico Arcuri garantiu à Câmara dos Deputados que o país está preparado para uma segunda vaga de infeções, “ainda maior do que a primeira”, se a reabertura levar a um aumento de casos.



Domenico Arcuri disse à Câmara dos Deputados que as 20 regiões da Itália têm hoje o dobro dos ventiladores atualmente necessários e que as 5.200 camas em cuidados intensivos que a Itália tinha antes da pandemia duplicaram para cerca de 9.000. Arcuri disse ainda aos legisladores que as camas em cuidados semi-intensivos aumentaram seis vezes, o mesmo aumento na capacidade em enfermarias de doenças infecciosas e pneumologia.



Entretanto, na Ásia



No Sri Lanka, o Governo teve de impor a 30 de abril o recolher obrigatório pela segunda vez desde que o surto começou, após um recente ressurgimento de novos casos da covid-19.

No Japão, o primeiro-ministro, Shinzo Abe, está prestes a prolongar o estado de emergência do país até ao final do mês, como consequência dos vários avisos de que conselhos de distanciamento social mais relaxados poderiam inundar hospitais já cheios de doentes infetados com o novo coronavírus.

Singapura, que tem sido internacionalmente reconhecida como exemplar na luta contra o vírus, está a enfrentar uma potencial segunda vaga. Entre os avisos de "complacência" crescente da comunidade, as quatro mortes de Singapura e mais de 60% dos seus cerca de 1.000 casos confirmados ocorreram nas últimas três semanas.



A Coreia do Sul, que foi em tempos um dos piores locais de surto na Ásia, após a implementação de rastreios de contacto agressivos, quarentena e isolamento, parece ter conseguido o controlo. No entanto, no meio dos receios de uma segunda vaga, alguns especialistas em saúde apelam a que o país alargue a sua proibição de entrada, atualmente uma das mais relaxadas da região.

No que à China continental diz respeito, um estudo publicado no Lancet Public Health Journal refere que as restrições extremas a Wuhan ajudaram a controlar o surto, e que o seu levantamento poderia agora ser objeto de uma segunda vaga até Agosto.



O surto inicial, que matou milhares de pessoas, abrandou, mas continua a haver preocupação com as pessoas que regressaram do estrangeiro e com os estrangeiros, todos eles proibidos de entrar no país, incluindo os que têm visto de residência. Dezenas de novos casos são comunicados diariamente na China Continental, quase todos importados.

No entanto, há acusações de encobrimento, e só esta semana é que as autoridades sanitárias chinesas incluíram no seu número de casos notificados pessoas assintomáticas que deram positivo, que se estimam ser 18-31% dos casos.





