"Putin escolheu os ucranianos como Hitler escolheu os judeus", afirma, usando a mesma comparação já citada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

"É genocídio levado a cabo por um maluco", diz presidente da Associação de Ucranianos em Portugal

Ana Patrícia CARDOSO "Putin escolheu os ucranianos como Hitler escolheu os judeus", afirma, usando a mesma comparação já citada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

O cenário de guerra que está a chocar o mundo, desde que a Rússia anunciou a invasão à Ucrânia na madrugada de quinta-feira, 24, não é uma surpresa para Pavlo Sadokha, 52 anos, presidente da Associação de Ucranianos em Portugal.

Assim que recebeu um telefonema "às 4 horas da manhã (hora de Lisboa)", Pavlo já sabia o que fazer. Em primeiro lugar, assegurar a segurança e a saída do país da família que ainda resta em território ucraniano.

"Quando um amigo me ligou e avisou das explosões, falei de imediato com os meus pais e irmão, que moram em Lviv", cidade a 70 quilómetros da fronteira com a Polónia. É altura de deixarem as suas casas e rumarem ao primeiro ponto desta viagem que os trará a Portugal. "Pedi-lhes para arrumarem documentos, algumas roupas, o essencial, e atravessarem a fronteira para encontrar a minha irmã na Polónia".

Estava tudo preparado para este plano de evacuação. "Temos os carros lá. Eu vou voar até eles e voltamos todos de carro até Portugal", diz. Pretende ir nos próximos dias. É uma viagem desafiante, uma vez que ainda são algumas pessoas e tem um sobrinho com deficiência física. "Mas aqui [em Portugal] estarão a salvo", é o que pensa.

Há 21 anos a viver em Portugal, Pavlo trabalha para dias como os de hoje há algum tempo e os canais de apoio à comunidade ucraniana estão já estabelecidos. "Desde 2014, com a invasão da Crimeia, que estamos em constante contacto com Ministério da Defesa ucraniano e com instituições de caridade para ajudar o nosso povo". salienta.

Para o presidente, o importante agora é "coordenar a saída dos ucranianos do país" através das vias terrestres, uma vez que o tráfego aéreo está fechado. A Associação portuguesa também mantém contacto constante com as comunidades de outros países.

Pavlo não acredita num diálogo entre a Rússia e a Ucrânia e vai mais longe: "Putin escolheu os ucranianos como Hitler escolheu os judeus", afirma, usando a mesma comparação já citada pelo presidente Volodymyr Zelensky. "Sabemos que Putin não vai deixar a Ucrânia em paz. Sentimo-nos perseguidos. Trata-se de um genocídio por parte de um maluco", afirma Pavlo.

No entanto, a Ucrânia está preparada para reagir "até ao último momento", diz, defendendo que é preciso "salvaguardar a segurança imediata dos mais velhos e crianças, mas os ucranianos não querem fugir. Vamos defender o território, podem ter a certeza".

Ao contrário de quem acredita que Moscovo está a fazer pressão tática sobre o ocidente, Pavlo defende que "Putin está preparado para uma guerra mundial. É simples: ou o mundo 'vende' a Ucrânia a Putin ou vamos mesmo ter uma guerra", afirma.

A Associação de Ucranianos em Portugal organizou manifestações esta quinta-feira. Às 18:30, o protesto está marcado para acontecer em frente à Embaixada da Rússia, e noutras cidades como Porto e Faro.

















