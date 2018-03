Presidente justifica decisão com as constantes investigações de que o país é alvo por causa da sua "guerra contra as drogas" que já causou mais de sete mil vítimas.

Duterte retira Filipinas do Tribunal Penal Internacional

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, anunciou que o país se retira do Tribunal Penal Internacional (TPI) "com efeitos imediatos" por causa das constantes investigações de que o país é alvo devido à sua "guerra contra as drogas", responsável por mais de sete mil vítimas mortais.

De acordo com a agência EFE, a decisão de Duterte foi revelada pela imprensa local e a carta do líder filipino acusa o TPI de procurar que a sua jurisdição prevaleça "em violação do devido processo e a presunção de inocência"

No ano passado, em abril, o TPI recebeu queixas de um cidadão filipino que apontava Duterte como responsável por assassínios em massa ao longo dos 22 anos em que foi autarca em Davao e, desde junho de 2016, como presidente das Filipinas.



A agência EFE recorda que, entre os ausentes do TPI, estão países como China, Rússia e Estados Unidos.



