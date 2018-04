Entre as vítimas encontram-se dez jornalistas. Ação foi reivindicada pelo Daesh.

Duplo atentado em Cabul causa pelo menos 25 mortos

Entre as vítimas encontram-se dez jornalistas. Ação foi reivindicada pelo Daesh.

O rebentamento de bombas de forma coordenada por parte de dois terroristas suicidas na cidade de Cabul, capital do Afeganistão, provocou pelo menos 25 mortos e 40 feridos. O atentado já foi reivindicado pelo Daesh.

Entre as vítimas mortais, dez eram jornalistas, de acordo com dados divulgados pelo Comité de Segurança dos Jornalistas Afegãos (AJSC). Wahidullah Majroh, porta-voz do Ministério da Saúde do Afeganistão, revelou que o primeiro rebentamento aconteceu às 8h00 locais (5h00 no Luxemburgo), perto de uma academia de ensino de inglês e de instalações dos serviços secretos; o segundo foi pouco depois e atingiu os jornalistas que se deslocaram ao local para noticiar a situação. Neste caso, o suicida disfarçou-se de repórter e fez-se explodir entre os jornalistas.



Uma das vítimas mortais é o repórter fotográfico Shah Marai, ex-responsável pela fotografia para a agência France-Presse no Afeganistão.



Há uma semana, um outro atentado na zona ocidental de Cabul e também reivindicado pelo Daesh causou 69 mortos e 120 feridos.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.