Duplo assassinato

Suíça. Português que matou mulher e filho com 30 tiros condenado a prisão perpétua

Redação "Barbárie sem limites", diz a sentença do emigrante, de 53 anos, ontem proferida. Com uma "frieza de assassino" o pedreiro, de Santa Maria da Feira disparou sem parar sobre a mulher portuguesa e seu próprio filho, em Payerne.

O Tribunal de Renens, na Suíça, condenou ontem o emigrante português de 53 anos que matou a mulher e o filho a tiro, em Payerne, à pena de prisão perpétua.

Um "crime atroz", uma "barbárie sem limites" foram algumas definições da sentença dada pelo Tribunal Criminal de Broye e do Norte de Vaud para descrever este duplo assassinato, que ocorreu a 25 de abril de 2018, e onde o emigrante, natural de Santa Maria da Feira, disparou mais de trinta tiros sobre os seus familiares tão próximos.



Pistola semiautomática

Nesse dia, este pedreiro português, saiu de sua casa com a sua pistola semiautomática, Gock 34, dois carregadores de balas e dirigiu-se à casa onde vivia a sua mulher, também portuguesa e os dois filhos do casal, de 16 e 18 anos, segundo o jornal suíço Le Matin.

A mulher tinha-se separado em 2017 após anos de violência doméstica e o casal iniciara, pouco ante do crime, um processo de divórcio amigável, contra a vontade do português. O casal tinha emigrado para a Suíça em 2006.

Após uma violenta discussão, no apartamento da mulher, no centro de Payerne, o homem iniciou uma chacina, disparando sem parar sobre a mulher e depois sobre o próprio filho mais velho, de 18 anos, que tentara proteger a mãe. No meio deste brutal assassinato, o português ainda trocou o carregador da arma vazio pelo cheio, e continuou a disparar. Já com as vítimas mortas, continuou, até não haver mais balas.

Os corpos das duas vítimas ficaram com 68 feridas causadas pelos projéteis, de acordo com o resultado da autópsia.

"Frieza de um assassino"

Para o Tribunal o condenado agiu com "a frieza extrema de uma assassino", decidindo "simplesmente executar" a sua mulher e o seu filho mais velho, escreve o Swissinfo.

Amante de armas, este português possuía permissão para aquisição de armamento e em sua casa tinha várias pistolas, entre elas, a semiautomática Glock 34, a arma do crime, indica este jornal.

O pedreiro nunca aceitou a separação da mulher, em 2017, nem o processo de divórcio, tendo nos dias anteriores ao assassinato lhe enviado cerca de 70 mensagens whatsApp com insultos, ameaças. A 25 de abril de 2018, depois do trabalho foi a sua casa buscar a arma já com intenção de matar a mulher, segundo o tribunal. O filho mais velho terá sido morto pelo pai, por defender a mãe.

Para o Ministério Público, o português era um marido ciumento, possessivo e egoísta que, depois de ter sido abandonado pela mulher, planeou os homicídios. Durante o julgamento, o português não expressou "nenhum remorso". E a sua responsabilidade criminal foi "total e completa", segundo a avaliação psiquiátrica. O pedreiro tem estado detido em prisão preventiva desde o crime.



Além da prisão perpétua, o emigrante terá ainda de pagar uma indemnizarão de cerca de 60 mil francos suíços por danos morais à família da vítima.



O Tribunal de Medidas Coercivas e Execução de Sentenças de Renens determinou ainda a expulsão da Suíça do arguido por um período de 15 anos, prevista no Código Penal.

