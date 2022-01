Dois homens suspeitos de matar as suas mulheres foram detidos no sábado em Meurthe-et-Moselle e Maine-et-Loire, em França.

Mundo 3 min.

Violência

Duas mulheres mortas pelos companheiros no primeiro dia do ano em França

AFP Dois homens suspeitos de matar as suas mulheres foram detidos no sábado em Meurthe-et-Moselle e Maine-et-Loire, em França. Grupos feministas em fúria denunciam "os dois primeiros feminicídios do ano em 12 horas".

Em Maine-et-Loire, um soldado de 21 anos foi detido no sábado por suspeita de ter esfaqueado até à morte a sua companheira de 27 anos, também militar do quartel de Fontevraud.

O crime aconteceu em Chacé, uma comuna de Bellevigne-les-Châteaux, perto de Saumur, por volta das 5h de sábado. O corpo da jovem foi encontrado nas áreas comuns de um andar de um pequeno edifício.

"Um homem de 21 anos matou a sua companheira de 27 anos com várias facadas", disse Alexandra Verron, procuradora do Ministério Público de Saumur, numa declaração, acrescentando que a vítima e o arguido eram "ambos soldados de carreira destacados para dois regimentos diferentes".

De acordo com as investigações iniciais, o casal tinha ficado vários dias na casa do irmão do arguido, que também estava presente na altura dos acontecimentos.

"Após ter consumido muito álcool, o arguido tornou-se subitamente agressivo e violento para com o seu irmão e a vítima", disse a procuradora.

Enquanto o seu irmão alertava a Gendarmaria Nacional (força policial militar) fora de casa, o homem tirou violentamente a mulher do apartamento e esfaqueou-a várias vezes no corredor.

O agressor foi destido a algumas centenas de metros do local e levado sob custódia por homicídio voluntário por volta das 11h de sábado.

Questionada pela AFP, a procuradora disse que a custódia do alegado perpetrador tinha sido prolongada até domingo de manhã.

"Recomeçar esta contagem é insuportável "

Em Meurthe-et-Moselle, um homem na casa dos 50 anos foi detido por esfaquear a companheira de 56 anos até à morte, na sequência de uma discussão, no sábado de manhã, em Labry, uma aldeia de 1.500 habitantes.

Os vizinhos alertaram a polícia para uma violenta discussão entre o casal, disse François Pérain, procurador do Ministério Público de Nancy, à AFP.

À chegada, a polícia descobriu o corpo da vítima com uma faca no peito. Também encontraram uma corda com um laço no apartamento que o suspeito tinha intenção de usar para se suicidar.

O suspeito trabalhava na Câmara Municipal de Jarny, uma cidade vizinha, e disse que estava "de baixa por causa de um esgotamento nervoso", revelou Pérain.

De acordo com um relatório do Ministério do Interior, 102 homens mataram as suas mulheres ou ex-companheiras em 2020. Em 2019, foram 146. O coletivo feminista contra a violência sexista e sexual #NousToutes contou 113 feminicídios em 2021.

"Emmanuel Macron, dois feminicídios em 12 horas. Recomeçar esta contagem é insuportável, tomem medidas", escreveu o coletivo no Twitter, no sábado.

Entrevistada pela rádio Franceinfo, Marylie Breuil, membro do #NousToutes, criticou uma "enorme discrepância entre as medidas postas em prática e o número de mulheres vítimas de violência doméstica", contando 379 pulseiras de afastamento em setembro de 2021 e mais de 200 mil mulheres vítimas de violência doméstica.

"A violência contra as mulheres não termina com o novo ano. O que temos de compreender é que os feminicídios são apenas a ponta do icebergue e que há muita violência psicológica e física que acontece antes de matarem uma mulher", disse Breuil à Franceinfo.

Segundo a ativista feminista, "o número de feminicídios todos os anos não está a diminuir, e isto é muito grave".

"A maioria das políticas públicas postas em prática pelo governo são políticas repressivas, punem a violência", apontou. Breuil apelou a "políticas de prevenção para erradicar o problema na origem, medidas de afastamento logo que as mulheres entrem em contacto com a lei, e muita formação para todo o pessoal em estreito contacto com as vítimas".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.