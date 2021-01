Num vídeo publicado na sua conta de Twitter, Donald Trump pediu aos seus apoiantes para irem para casa e terminarem os confrontos, mas continuou a insistir na tese de fraude eleitoral.

Duas horas depois dos distúrbios Trump pede aos manifestantes para irem para casa

Só cerca de duas horas depois de os seus manifestantes terem invadido o Capitólio, em Washington, Donald Trump, presidente cessante mas ainda em funções, se dirigiu aos seus apoiantes pedindo-lhes que abandonassem o edifício.

Uma hora antes disso, o governante tinha-lhes dito, através de uma mensagem no Twitter, que atuassem pacificamente e obedecessem às autoridades, depois de confrontos com agentes da polícia e da insurreição dentro do edifício, onde uma mulher foi alvejada com gravidade.

No entanto, não pediu o fim dos protestos. Esse apelo só chegou depois de Joe Biden, presidente eleito e a duas semanas de ocupar o cargo, o ter instado a por fim à violência.

"Sei que estão a sofrer, que estão magoados. Tivemos uma eleição que nos foi roubada, que ganhámos por maioria, e toda a gente o sabe, especialmente o outro lado. Mas agora têm de ir para casa. Temos de ter paz. Temos de ter lei e ordem (...) Não queremos ninguém ferido (...) Foi uma eleição fraudulenta mas não podemos cair nas mãos dessa gente. Temos de ter paz. Por isso, vão para casa", declarou num vídeo de cerca de um minuto.









Milhares de manifestantes tinham-se reunido hoje em Washington para assistir a um comício de Trump em protesto pela vitória do democrata Joe Biden.

À frente da Casa Branca, Trump pediu aos manifestantes para se dirigirem para o Capitólio e fazerem ouvir a sua voz, contra o que considera ter sido uma “fraude eleitoral” e reiterando que “nunca” aceitaria a sua derrota nas eleições de 3 de novembro.

Segundo uma fonte citada pela CNN, o plano dos manifestantes, alguns deles armados, era ocupar o edifício durante toda a noite.

Joe Biden afirmou que os violentos protestos ocorridos no Capitólio, esta quarta-feira, foram “um ataque sem precedentes à democracia” do país.







