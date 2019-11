A avó das crianças e outras duas pessoas ficaram feridas no incêndio que deflagrou numa casa em Folschviller.

Duas crianças mortas num incêndio em Moselle

Uma menina de 4 anos e um adolescente de 15 morreram, este sábado, no incêndio que consumiu uma casa de dois andares em Folschviller, a 50 km de Metz em França.

"O jovem de 15 anos ficou preso no primeiro andar", esclareceu o tenente-coronel Michaël Schmitt, do Serviço Departamental de Incêndio e Salvamento (SDIS). O adolescente não conseguiu escapar uma vez que as escadas da casa caíram.

A avó das crianças, uma mulher de 70 anos, foi levada para o hospital com ferimentos graves nas pernas e nas costas. Outro rapaz, de 25 anos, teve de ser assistido no local por inalação de fumo.

Segundo a AFP, um homem que tentou apagar as chamas antes da chegada dos bombeiros ficou gravemente ferido com queimaduras nos braços e nas mãos.

As autoridades francesas criaram uma unidade psicológica para apoiar a família. Na altura em que deflagraram as chamas, "nove deles estavam lá dentro", explicou o tenente-coronel.

No combate às chamas estiveram envolvidos perto de 60 homens, apoiados por 15 viaturas. As causas ainda não foram apuradas. As autoridades já abriram um inquérito.