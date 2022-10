É o segundo ataque à capital numa semana, depois de a Rússia ter bombardeado a Ucrânia com mísseis no maior ataque desde que iniciou a invasão em fevereiro.

Guerra na Ucrânia

Drones "kamikaze" atingem Kiev. Ministros da UE reúnem no Luxemburgo

Bloomberg É o segundo ataque à capital numa semana, depois de a Rússia ter bombardeado a Ucrânia com mísseis no maior ataque desde que iniciou a invasão em fevereiro.

É o segundo ataque da Rússia na capital ucraniana dentro de uma semana. As explosões atingiram o centro da cidade na madrugada desta segunda-feira, através de "drones kamikaze", segundo o chefe de gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak. Várias casas ficaram danificadas.

Esta segunda-feira os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) deverão acordar numa reunião no Luxemburgo o lançamento de uma nova missão para formar cerca de 15 mil soldados ucranianos na UE a partir de meados de novembro e assinar um financiamento adicional de 500 milhões de euros em armamento.

O presidente russo Vladimir Putin planeia uma reunião do Conselho de Segurança russo para esta semana, relatou a imprensa estatal. O grupo reuniu-se pela última vez a 10 de outubro, no dia em que Moscovo lançou dezenas de ataques com mísseis em toda a Ucrânia.

Vários ataques durante a noite

A Rússia também atacou a região de Mykolaiv com "drones kamikaze" no domingo à noite, atingindo infraestruturas industriais e um armazém farmacêutico, disse o comando operacional sul da Ucrânia no Facebook, acrescentando que 11 drones foram abatidos por forças ucranianas.

UE vai treinar 15 mil soldados na Ucrânia Na reunião dos ministros responsáveis da diplomacia europeia, na segunda-feira, no Luxemburgo, vai ser lançada a missão de treino, que começa em menos de um mês. Sanções ao Irão também fazem parte da agenda.

As regiões de Sumy e Dnipropetrovsk também foram atingidas por mísseis durante a noite, de acordo com as autoridades locais. No último dia, as forças ucranianas repeliram os ataques russos perto de nove localidades, incluindo Bakhmut, na região de Donetsk, disse o Estado-Maior General da Ucrânia.

Após um ataque às infraestruturas energéticas na região de Dnipropetrovsk e na cidade de Dnipro, estão planeados cortes de energia para esta segunda-feira, disse o fornecedor de energia Yasno no Facebook.

Luxemburgo. Ajuda à Ucrânia representou 16% do orçamento atual da Defesa Segundo o primeiro-ministro, o Grão-Ducado está entre os países líderes da UE e da NATO no apoio à Ucrânia. O país é também um dos três da OCDE que maior despesa terá por refugiado.

As sirenes de ataque voltaram a ser ativadas não só em Kiev, mas também em seis outras regiões, uma vez que o centro da capital foi atingido por explosões na madrugada desta segunda-feira. "Os russos pensam que isso os ajudará, mas tais ações parecem uma agonia", disse Andriy Yermak.

