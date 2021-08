Aos 19 anos, era uma das esperanças do futebol afegão, jogando na seleção nacional juvenil. Mas Zaki preferiu arriscar a vida do que viver sob o governo talibã. Caiu mortalmente durante a descolagem do C-17 dos EUA.

Zaki Anwari. O jovem afegão que caiu do exterior do avião e morreu, tentando sair de Cabul

Aos 19 anos, era uma das esperanças do futebol afegão, jogando na seleção nacional juvenil. Mas Zaki preferiu arriscar a vida do que viver sob o governo talibã. Caiu mortalmente durante a descolagem do C-17 dos EUA.

Zaki Anwari, um jovem afegão que integrava a seleção nacional juvenil quis fugir do país com o regresso dos talibãs e, em desespero agarrou-se ao exterior do avião militar norte-americano para deixar Cabul. Durante a descolagem, Zaki, 19 anos, caiu da aeronave a centenas de metros do solo e morreu, na segunda-feira passada, dia em que os talibãs tomaram o controlo da capital.

A confirmação da trágica morte deste jovem, tido como uma das esperanças do futebol do Afeganistão foi dada no final da semana pela Direcção-Geral de Educação Física e Desporto do país.

"Anwari, como milhares de jovens afegãos, queria deixar o país, mas caiu de um avião americano e morreu", afirmaram os responsáveis desta entidade numa declaração publicada no Facebook.

Zaki foi uma das três vítimas mortais que caíram do avião, depois de se terem tentado segurar ao trem de aterragem ou à fuselagem do avião militar norte-americano, uma vez que sobrelotado a bordo. No interior viajaram mais de 800 pessoas.

Queda mortal de duas pessoas

Na segunda-feira à tarde, a imprensa internacional relatava a queda de duas pessoas durante a descolagem do avião C-17 dos EUA com vídeos a circular nas redes sociais. Outros vídeos mostravam dezenas de pessoas a rodear o aparelho em terra tentando entrar a bordo, e a correr ao seu lado, quando a aeronave começou a preparar para levantar voo.

Na quinta-feira os militares norte-americanos anunciavam ter descoberto restos mortais no trem de aterragem deste avião, depois de aterrar no Qatar. Estes responsáveis declararam estar a investigar as mortes ocorridas relacionadas com esta aeronave na segunda-feira em Cabul.

Há ainda relatos de que outra pessoa terá sido esmagada pelas rodas do avião na preparação para a descolagem, mas sem confirmação oficial.

"Antes de a tripulação poder descarregar a sua carga, o avião foi cercado por centenas de civis afegãos", disse Ann Stefanek, uma porta-voz da Força Aérea dos EUA.

"Confrontada com uma situação de segurança em rápida deterioração em redor da aeronave, a tripulação decidiu abandonar o aeródromo o mais rapidamente possível", acrescentou.

Durante toda a semana os afegãos continuam a tentar chegar ao aeroporto internacional de Cabul, a única alternativa para sair do país, só que os talibãs controlam os acessos impedindo as pessoas de conseguir chegar à entrada do local.

Zaki Anwari, 19 anos, preferiu arriscar a vida, acabando mesmo por morrer, do que viver no seu país, governado pelos talibãs.

Com AFP

