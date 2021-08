São milhares de afegãos que se concentram nos acessos ao aeroporto para sair do país, devido ao regresso dos talibãs. Os EUA alertam para possível ataque terrorista no local pelo estado islâmico.

Drama Afeganistão

Sete afegãos morrem esmagados na multidão que tenta entrar no aeroporto de Cabul

Redação São milhares de afegãos que se concentram nos acessos ao aeroporto para sair do país, devido ao regresso dos talibãs. Os EUA alertam para possível ataque terrorista no local pelo estado islâmico.

Sete civis afegãos morreram esmagados na multidão perto do aeroporto internacional de Cabul, no meio do caos dos que tentam fugir da tomada de poder pelos talibãs, revelaram forças militares britânicas.



O Ministério da Defesa do país, em comunicado hoje divulgado, informou que "as condições no terreno continuam extremamente desafiadoras", e que está a ser feito "tudo o que é possível para gerir a situação da forma mais segura possível".

O aeroporto tem sido o ponto de encontro de milhares de pessoas que tentam fugir aos talibãs, que invadiram Cabul há uma semana depois de um avanço relâmpago tomou o país.



Perigo de ataque terrorista

Por seu turno, o assessor para a Segurança Nacional do Presidente dos Estados Unidos admitiu hoje que a ameaça de ocorrer um ataque terrorista perpetrado pelo Estado Islâmico no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, “é real e persistente”.

Numa entrevista ao canal de televisão CNN, citada pela Efe, Jake Sullivan afirmou que a prevenção de um ataque terrorista no aeroporto de Cabul “é uma das principais prioridades das tropas norte-americanas”.

“Os nossos comandantes no terreno têm ao seu dispor várias opções, que se estão a utilizar, para defender o aeroporto de um potencial ataque terrorista. Estamos a trabalhar arduamente para poder isolar e determinar de onde poderia surgir um ataque”, sublinhou o assessor para a Segurança Nacional de Joe Biden.

Corredor humanitário

Em Paris, centenas de afegãos manifestaram-se hoje para reivindicar ações políticas que agilizem as evacuações do Afeganistão e a criação de um corredor humanitário, numa altura em que existe no país asiático a ameaça de perseguições pelo regime talibã.

“Salvem já as nossas famílias”, “evacuação já!”, “corredor humanitário já” e “dirigentes europeus, atuem agora” eram algumas das mensagens que se podiam ler nos cartazes erguidos pelos manifestantes na Praça da República, maioritariamente homens e jovens.

Os organizadores deste protesto manifestaram num comunicado que querem reunir-se com o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Diran, para pedir ao governante que França acolha os familiares dos imigrantes afegãos que já vivem em França, “independentemente de qual seja o seu estatuto, para proteger as suas vidas”.

França pediu aos Estados Unidos que permita e facilite a retirada dos cidadãos dos países aliados e de todos os afegãos cujas vidas corram perigo em Cabul, prolongando a operação no aeroporto, com maior coordenação.

EUA freta 18 aviões comerciais

Entretanto, o Pentágono anunciou hoje que ordenou o recurso, com caráter de emergência, de 18 aviões comerciais dos Estados Unidos da América (EUA) para o transporte de afegãos retirados de Cabul.

Nas últimas 24 horas, cerca de 3.800 pessoas foram transportadas em 38 voos.

O Presidente norte-americano foi alvo de críticas pela situação caótica nas operações de resgate.

Reunião urgente do G7

Entretanto, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, informou esta tarde de domingo, que vai convocar para a próxima terça-feira uma reunião "urgente" do grupo dos sete países mais ricos do mundo (G7) sobre a situação no Afeganistão.

"É vital que a comunidade internacional trabalhe junta para conseguir retiradas seguras, prevenir uma crise humanitária e apoiar o povo afegão para garantir o que foi alcançado nos últimos 20 anos", afirma Johnson na sua conta na rede social Twitter.

Com Lusa

