A história tem um final feliz, entre tantas tragédias no aeroporto de Cabul. O bebé recebeu tratamento médico e foi devolvido aos pais. Veja o vídeo.

Drama Afeganistão

Pai afegão entrega filho bebé doente a militar no aeroporto de Cabul

As imagens e o vídeo de um pai com os braços esticados para dar o seu filho bebé, de fralda branca descaída, a um soldado norte-americano por cima do arame farpado do muro do Aeroporto Internacional de Cabul, correram mundo. Tornaram-se virais, juntando-se a outras de pais a entregar os seus filhos pequenos aos soldados para que as crianças pudessem sair do Afeganistão tomado há uma semana pelos talibãs.



Neste caso, o bebé estava doente, e os seus pais queriam que ele recebesse tratamento médico, impossível neste momento de convulsão na capital. Por isso, furaram a multidão de milhares de pessoas que se concentram há uma semana nos acessos ao aeroporto para tentar chegar ao muro e pedir aos militares para dar cuidados médicos ao seu filho de meses.

“O vídeo de qual estão a falar, o pai pediu aos militares que tratassem do seu bebé porque ele estava doente”, explicou John Kirby, o porta-voz do Pentágono, numa conferência de imprensa.

O militar levou-o ao hospital norueguês que fica no aeroporto, os médicos trataram o bebé e a criança foi devolvida ao pai”, acrescentou este responsável.

“Foi um ato de compaixão porque havia preocupação com o bebé”, declarou John Kirby sublinhando desconhecer quem é a família e o seu meio social.

Zaki Anwari. O jovem afegão que caiu do exterior do avião e morreu, tentando sair de Cabul Aos 19 anos, era uma das esperanças do futebol afegão, jogando na seleção nacional juvenil. Mas Zaki preferiu arriscar a vida do que viver sob o governo talibã. Caiu mortalmente durante a descolagem do C-17 dos EUA.

Garantiu ainda não saber se a família irá emigrar para os EUA, no âmbito de um programa especial para afegãos que trabalham para norte-americanos ou pessoas sob risco elevado de segurança perante os talibãs.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Além das imagens e vídeo do bebé doente a ser entregue ao soldado, uma filmagem independente, e de outras de pais a darem os seus filhos em desespero aos militares para as crianças poderem sair do país, o Departamento de defesa norte-americano tem divulgado nas redes sociais diversas fotos de soldados ajudando e brincando com crianças cujas famílias esperavam junto ao aeroporto ou dentro do local para sair do país, agora sob governo dos talibãs.

