Dono abandona cão na igreja para não “passar frio e fome” na rua com ele

Paula SANTOS FERREIRA "O meu cão significa tudo para mim", mas "fiquei sem casa e sem dinheiro", escreveu o dono numa carta deixada com o animal, no Reino Unido.

Na manhã de 18 de dezembro um cão, de seis anos, foi encontrado preso ao altar da Igreja do Sagrado Coração, em Blackpool, no Reino Unido, com um bilhete anónimo comovente, enrolado na coleira.



“Por favor, acreditem em mim quando digo que não foi fácil para mim fazer isto. O meu cão significa tudo para mim, mas e eu não sei mais o que fazer. Fiquei sem casa e sem dinheiro. A vida tomou um rumo muito mau para mim e eu não conseguia imaginá-lo lá fora comigo, com frio e fome”, lia-se na carta escrita à mão, deixada com o animal.

Esta Igreja é a única da localidade a estar aberta 24 horas por dia pelo que foi ali que o alegado dono do bichinho, entretanto batizado por ‘Cracker’ o foi deixar.

“O meu coração está partido e vou sentir muito mais a falta dele do que as palavras podem dizer. Espero que ele possa encontrar uma nova casa que ele mereça. Eu amo-te e lamento imenso”, escreveu o dono do animal de raça ‘Staffordshire bull terrier’ citado pelo Daily Mail.

A notícia deste abandono no altar da igreja foi dada pela Associação de Proteção de Animais do Reino Unido (RSPCA) que foi chamada para levar e acolher o pequeno bicho.

“Ele é um cão plácido, amigável e amoroso. Ele terá sete anos no dia 22 de março de 2020. Ele tem patas dianteiras bastante sensíveis, tenho estado a tratá-las há cerca de um mês, mas ainda estão doridas”, informou o dono na mensagem deixada.

“Fiquei tão triste ao ler a carta deixada pelo dono, via-se bem o quanto ele gostava do animal”, declarou Will Lamping do RSPCA que respondeu à chamada da Igreja para ir recolher o bichinho.

Lamping quis fazer saber ao dono do ‘Cracker’ que ele está a ser bem tratado e com todo o carinho num dos centros de acolhimento da sua associação. Até encontrar um novo lar.