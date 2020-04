Numa reviravolta, os especialistas norte-americanos estão a aconselhar a população a usar trapos para proteger o nariz e a boca. A ideia é reservar as máscaras de proteção para os profissionais de saúde.

Mundo 2 min.

Donald Trump contraria especialistas e recusa máscara de proteção

Numa reviravolta, os especialistas norte-americanos estão a aconselhar a população a usar trapos para proteger o nariz e a boca. A ideia é reservar as máscaras de proteção para os profissionais de saúde.

Contra as mais recentes recomendações do Centro para Controlo e Prevenção de Doenças, o Presidente norte-americano recusa-se a usar qualquer proteção facial para fintar uma eventual infeção pelo novo coronavírus. Fê-lo em direto, no habitual briefing sobre a pandemia na Casa Branca. "Escolhi não o fazer, mas vocês podem fazê-lo", sublinhou no mesmo dia em que os especialistas voltaram atrás em relação à eficácia das máscaras.

Se inicialmente, o Centro para Controlo e Prevenção de Doenças recomendava a utilização da proteção facial apenas nos hospitais, agora a ordem é usar tudo o que estiver à mão para proteger nariz e boca. A ideia é deixar as máscaras para os profissionais de saúde, pelo que os norte-americanos foram aconselhados a recorrer a proteções artesanais para cobrir o rosto quando estão ao ar livre.

O diretor do Instituto de Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, membro do grupo de trabalho da Casa Branca sobre o SARS-CoV-2, reconheceu que "o vírus pode realmente ser transmitido quando as pessoas estão apenas a conversar, e não unicamente quando espirram ou tossem".

Esta transmissão aérea permitiria uma explicação há muito procurada para alta contagiosidade do vírus responsável pela pandemia do Covid-19, quando surgem indícios de que pessoas infetadas, mas sem sintomas, são responsáveis por cerca de 1/4 de todos os cidadãos infetados, sendo por isso responsáveis involuntariamente por grande parte dos contágios.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de casos confirmados, com 261.438 infeções registadas oficialmente, incluindo 6.699 mortes e 9.428 curas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 57 mil.

Dos casos de infeção, mais de 205 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 587 mil infetados e quase 42 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 14.681 óbitos em 119.827 casos confirmados até hoje.

com Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.