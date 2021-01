Decisões surgiram depois de uma avalanche de críticas às plataformas de redes sociais por não terem conseguido evitar a desinformação que levou ao caos esta quarta-feira, em Washington DC.

Donald Trump bloqueado pelo Twitter, Facebook e Instagram

As plataformas do Twitter e Facebook bloquearam as contas de Donald Trump, o que o impede de publicar mensagens aos seus mais de 88 milhões de seguidores no Twitter e 35 milhões de seguidores no Facebook, depois de ter publicado uma série de mensagens imprecisas e inflamatórias num dia de violência na capital do país.



Segundo o New York Times, as decisões surgiram como reprimenda sem precedentes a Donald Trump por parte das empresas, que há muito tempo têm sido megafones para o presidente. O Twitter disse que a conta de Trump permaneceria encerrada durante 12 horas e que a proibição poderia ser prolongada se vários dos seus tweets que rejeitaram os resultados eleitorais e pareceram incitar à violência não fossem apagados.

A conta de Donald Trump "será permanentemente suspensa se ele continuar a violar as políticas do Twitter contra ameaças violentas e desinformação eleitoral", acrescentou a empresa. A plataforma disse que os riscos de manter os comentários de Trump em direto no seu site se tinham tornado demasiado elevados. "A nossa política de interesse público - que tem guiado a nossa acção de aplicação da lei nesta área durante anos - termina onde acreditamos que o risco de danos é maior", disse um porta-voz.

Seguiu-lhe as pegadas o Facebook, que proibiu Trump de publicar na rede social durante 24 horas após descobrir que tinha violado as regras da empresa com dois posts, segundo um porta-voz da empresa. Também o Instagram, o site de partilha de fotos propriedade do Facebook, anunciou o bloqueio da conta de Donald Trump por 24 horas.

As acções seguiram-se a uma avalanche de críticas dirigidas às empresas de redes sociais pelo seu papel na divulgação da desinformação e por serem amplificadores da voz de Trump, depois de uma multidão pró-Trump ter invadido o edifício do Capitólio na quarta-feira e ter suspendido a certificação dos votos do Colégio Eleitoral.

Trump tem-se dedicado à construção de influência através das redes sociais há alguns anos e desde que perdeu as eleições de novembro, tem-nas utilizado para contestar os resultados eleitorais e chamá-los fraudulentos. No Twitter, na quarta-feira, os utilizadores pediram que o chefe executivo da empresa, Jack Dorsey, retirasse a conta do Presidente Trump. Grupos de direitos civis disseram que a acção das empresas de comunicação social contra os apelos à violência política era "há muito esperada".

Segundo o New York Times, até mesmo os capitalistas de risco que têm feito fortunas no investimento nestas plataformas instaram o Twitter e o Facebook a fazer mais. "Vocês têm sangue nas mãos. Durante quatro anos, racionalizaram este terror. Incitar a traição violenta não é um exercício de liberdade de expressão. Se trabalha nessas empresas, é consigo também. Deitem-no a baixo", escreveu Chris Sacca, um investidor tecnológico do Twitter, dirigindo-se a Jack Dorsey e Mark Zuckerberg.





You’ve got blood on your hands, @jack and Zuck. For four years you’ve rationalized this terror. Inciting violent treason is not a free speech exercise. If you work at those companies, it’s on you too. Shut it down. — Chris Sacca 🇺🇸 (@sacca) January 6, 2021





Esta quarta-feira, depois do início da investida das críticas, as plataformas Twitter e Facebook começaram a retirar várias das publicações de Donald Trump, incluindo uma em que o presidente disse falsamente que "uma vitória eleitoral de uma terra sagrada" tinha sido "despojada sem cerimónia e de forma violenta".

O YouTube também disse na quarta-feira que não toleraria apelos à violência na sua plataforma. O site de vídeo disse ter removido múltiplas transmissões ao vivo que mostravam os participantes a invadir o edifício do Capitólio carregando armas de fogo. Disse também que iria elevar fontes noticiosas autorizadas na sua página inicial, bem como em resultados de pesquisa e em recomendações.



