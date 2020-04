Presidente dos Estados Unidos lamenta que o gigante asiático esteja a "usar constantemente relações públicas para tentar fazer passar a ideia de que são parte inocente" na pandemia.

Donald Trump acusa China de sabotar reeleição e ameaça retaliar

Donald Trump, acusou hoje a China de estar a tentar interferir na política do país de forma a que venha perder as eleições do próximo mês de novembro, onde deverá enfrentar o candidato Joe Biden.



"A China vai fazer tudo para que eu perca esta corrida", disse o responsável político norte-americano, em entrevista concedida à agência Reuter, na Sala Oval da Casa Branca, em Washington.

Trump voltou, ainda, a tecer críticas à forma como o país asiático geriu o início da pandemia do novo coronavíurs, e avisou que pode "fazer muita coisa" do ponto de vista das consequências para assegurar que tal não passa em branco.

"Eles estão a usar constantemente relações públicas para tentar fazer passar a ideia de que são parte inocente", lamentou, acrescentando: "Há muitas coisas que posso fazer. Estamos a procurar perceber o que aconteceu".

O presidente dos Estados Unidos prometeu ainda tudo fazer para tentar recuperar aquela que considera já ter sido "a melhor economia da história", e mostrou-se confiante quanto ao desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, sublinhando que "as coisas estão a evoluir positivamente".

