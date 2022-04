Dois voluntários britânicos foram "capturados" por soldados russos na Ucrânia, disse esta sexta-feira a Presidium Network, organização sem fins lucrativos sediada no Reino Unido.

Guerra na Ucrânia

Dois voluntários britânicos "capturados" pelos russos na Ucrânia

Dois voluntários britânicos foram "capturados" por soldados russos na Ucrânia, disse esta sexta-feira a Presidium Network, organização sem fins lucrativos sediada no Reino Unido.

"Dois cidadãos britânicos, que trabalham como voluntários não ligados a nós mas conhecidos por nós, Paul Urey e Dylan Healy, foram 'capturados pelo exército russo num posto de controlo na Ucrânia na segunda-feira', disse Dominik Byrne, um dos fundadores da ONG, acrescentando que os dois homens "foram à Ucrânia por conta própria".



Segundo a Presidium, os homens desapareceram enquanto conduziam para ajudar a evacuar uma mulher e duas crianças para Dniproroudne, na região sul de Zaporozhia. O último contacto foi às 4h de segunda-feira.

Após a detenção dos homens, a casa da mulher "foi invadida por soldados russos armados" e eles "obrigaram o seu marido a deitar-se no chão e perguntaram-lhe como é que ela sabia sobre estes espiões britânicos", disse o Byrne, salientando que os dois homens eram voluntários humanitários que tinham ido sozinhos para a Ucrânia.

A mãe de Paul Urey, Linda, disse que estava "extremamente preocupada", numa mensagem enviada pelo Presidium. "Sabemos que o meu filho Paul e o seu amigo que é voluntário de ajuda humanitária na Ucrânia foram capturados pelos russos", disse Linda Urey. "Queremos o apoio de todos para trazer o meu filho para casa", disse ela, observando que ele é "diabético tipo 1 e precisa da sua insulina".

Natural de Manchester e Warrington no Norte de Inglaterra, Paul Urey é descrito como um homem de família que não serviu no exército mas passou oito anos no Afeganistão como empreiteiro civil, enquanto Dylan Healy trabalhou numa cadeia de hotéis no Reino Unido.

O Presidium afirmou estar em contacto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, que procura urgentemente informações sobre os dois nacionais.

Esta notícia chega um dia depois de um porta-voz do Ministério ter anunciado que um britânico tinha sido morto na Ucrânia e que outro estava desaparecido.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, apoiou inicialmente os britânicos que queriam ir para a Ucrânia como voluntários. Mas ela foi repreendida pelo Secretário da Defesa e por oficiais militares.

A diplomacia britânica desaconselha os seus cidadãos a viajar para a Ucrânia e avisou que qualquer pessoa que viaje para zonas de conflito para participar em atividades ilegais poderá enfrentar sanções no seu regresso ao Reino Unido.

