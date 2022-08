Piloto e co-piloto envolveram-se numa altercação física pouco depois da descolagem durante a subida, num voo entre Genebra e Paris, no passado mês de junho.

Mundo 2 min.

Aviação

Dois pilotos da Air France suspensos por lutarem no "cockpit"

Redação Piloto e co-piloto envolveram-se numa altercação física pouco depois da descolagem durante a subida, num voo entre Genebra e Paris, no passado mês de junho.

A Air France suspendeu dois dos seus pilotos depois de estes terem lutado no "cockpit", durante um voo Genebra-Paris, em junho, disse a companhia área esta segunda-feira.

"A Air France confirma que, na sequência de uma disputa entre os dois pilotos que voaram um A320 na rota Genebra-Paris, em junho de 2022, foram trocados gestos inapropriados", afirmou a transportadora numa declaração citada pela AFP, acrescentando que "os pilotos em causa estão atualmente suspensos de voar e aguardam uma decisão sobre o resultado [do inquérito] e o tratamento do incidente".

Segundo o diário suíço La Tribune, o incidente ocorreu pouco depois da descolagem durante a subida, quando o copiloto se recusou a seguir uma instrução. No cockpit, os dois homens agarraram-se então um ao outro pelos colarinhos, tendo a tripulação da cabine de intervir e um membro da tripulação passado o voo na mesma cabine dos pilotos, de acordo com o jornal.

"O incidente terminou rapidamente sem afetar nem a conduta nem a segurança do voo, que continuou normalmente", assegurou, contudo, a Air France, que recorda que "a segurança dos seus clientes e membros da tripulação é a sua prioridade absoluta".

Regras de segurança ignoradas pelas tripulações da Air France

Tripulação da Air France desrespeita com frequência protocolos de segurança Relatório analisou alguns incidentes em aviões da companhia aérea francesa.

Os detalhes deste incidente são conhecidos dias depois de um relatório do Bureau of Investigation and Analysis (BEA) - responsável pela investigação de acidentes aéreos - ter alertado para a recorrência de incidentes em que as regras de segurança são ignoradas pelas tripulações da companhia aérea francesa.

O organismo concluiu que existe uma "cultura entre algumas tripulações da Air France que incentiva a tendência para subestimar a aplicação rigorosa dos procedimentos para a segurança" e apela à transportadora que "imponha o respeito pelos procedimentos no centro da cultura de segurança da companhia".

No relatório, a autoridade francesa dá alguns exemplos de procedimentos que os pilotos tomaram em diferentes voos e que poderiam ter posto em risco a segurança dos aviões.

Em reação ao relatório, a Air France garantiu que tem em conta todas as recomendações, especificando que algumas já foram implementadas.

A companhia afirmou também que será realizada uma auditoria dentro de alguns meses "dentro de toda a empresa" a fim de "completar, se necessário, algumas considerações deste relatório".

(Com AFP)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.