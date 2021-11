No total, a União Europeia prevê autorizar cinco fármacos para tratamento até ao fim do ano para reduzir a mortalidade da doença. As vacinas não podem ser a única resposta, dizem os responsáveis.

Dois novos tratamentos para a covid-19 aprovados para uso na EU

A Agência Europeia do Medicamento aprovou esta quinta-feira, dia 11, o Ronapreve e o Regkirona para doentes com covid-19. Os dois medicamentos destinam-se a doentes nas primeiras fases da infeção. Segundo o anúncio da Comissão, os Estados-membros já podem encomendar o Ronapreve, cujo contrato global inclui 55.000 doses. De momento, a EMA está a avaliar seis tratamentos.



A Comissão Europeia já tinha anunciado que previa que fossem aprovados até ao fim deste ano cinco medicamentos específicos para a covid-19. As negociações e a compra dos tratamentos são copiadas do processo que foi criado para as vacinas. Há um grupo de peritos a identificar os projetos das farmacêuticas mais avançados e depois os contratos são feitos por uma equipa de negociação dirigida pela Comissão Europeia, em nome de todos os países. Cada país terá que decidir o que comprar. No caso das vacinas, para cada país havia stocks de acordo com o tamanho da população.

A comissária europeia da saúde, Stella Kyriakides, salientou que “com as infeções a crescerem em quase todos os Estados-membros é reconfortante ver que há tantos tratamentos promissores em desenvolvimento”. A Comissão anunciou já que tem um portfolio de dez tratamentos.

A Estratégia Terapêutica prevê também apoio aos Estados-Membros para terem acesso a novos medicamentos através de aquisições conjuntas na UE.

“Até à data, já foram concluídos dois acordos de aquisição e estão em curso negociações para mais terapêuticas COVID-19 em avaliação pela EMA”, esclarece.

A Estratégia Terapêutica da UE visa construir uma vasta carteira de terapêuticas COVID-19 com o objetivo de ter três a cinco novas terapêuticas disponíveis até ao final do ano. Abrange todo o ciclo de vida dos medicamentos desde a investigação, desenvolvimento, seleção de candidatos promissores, aprovação regulamentar rápida, fabrico e distribuição até à utilização final.

Uma primeira lista de cinco terapêuticas promissoras foi publicada em Junho de 2021. Em Outubro de 2021, a Comissão apresentou uma ação-chave, estabelecendo uma carteira de 10 terapêuticas potenciais da COVID-19. A lista estabelecida baseia-se em pareceres científicos independentes, e centra-se nos candidatos a tratamento COVID-19 susceptíveis de serem autorizados e, por conseguinte, disponíveis em breve no mercado europeu. Estas terapêuticas trarão tratamento a doentes em toda a UE o mais rapidamente possível, desde que a sua segurança e eficácia tenham sido confirmadas pela Agência Europeia de Medicamentos.

