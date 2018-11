O acidente ocorreu nos arredores do Aeroporto Campo de Marte. Há pelo menos duas vítimas mortais segundo os bombeiros locais.

Mundo 1

Dois mortos em queda de avioneta numa zona residencial de São Paulo

O acidente ocorreu nos arredores do Aeroporto Campo de Marte. Há pelo menos duas vítimas mortais segundo os bombeiros locais.

Um avião de pequeno porte caiu esta sexta-feira à tarde em São Paulo, Brasil, numa zona residencial, perto da Avenida Santos Dumont. O acidente provocou pelo menos dois mortos, de acordo com as autoridades locais.

Segundo a imprensa brasileira, a avionete teria acabado de descolar do aeroporto quando perdeu o controlo ao fazer um voo rasante sobre árvores na Avenida Braz Leme e acabou por despenhar-se ao lado de uma bomba de gasolina. A aeronave atingiu três casas e três viaturas, na Rua António Nascimento Moura, de acordo com a Folha de São Paulo. O jornal brasileiro refere ainda que as duas vítimas mortais são os pilotos da avioneta.

Segundo o corpo de bombeiros da cidade, há ainda doze feridos e o incêndio já foi controlado.

Avião caiu agora em SP, de olá do do campo de marte pic.twitter.com/rPjPKeJYCt — John Calistro (@JohnCalistro) 30 November 2018

Segundo a Folha de São Paulo, não é a primeira vez que este tipo de incidente acontece na cidade brasileira. O episódio mais recente aconteceu em julho deste ano, quando uma aeronave caiu na pista do aeroporto de São Paulo, provocando um morto e seis feridos. Em 2016, um avião monomotor caiu em cima de uma casa, também na zona norte da cidade. Os sete ocupantes da aeronave morreram, entre eles o ex-presidente da Vale Roger Agnelli. Já em 2007, um jato Learjet perdeu altitude e despenhou-se em cima de casas no bairro da Casa Verde. Os dois ocupantes morreram, mais seis pessoas que moravam no local, entre elas, um bebé.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.