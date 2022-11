As habitações foram evacuadas durante a noite como medida de precaução graças ao alerta de um residente que estava a regressar a casa às 3 horas da manhã.

Mundo 14 3 min.

França

Dois edifícios colapsaram no centro de Lille

AFP As habitações foram evacuadas durante a noite como medida de precaução graças ao alerta de um residente que estava a regressar a casa às 3 horas da manhã.

Dois pequenos edifícios adjacentes desmoronaram-se na manhã deste sábado numa rua comercial no centro de Lille, em França, sem causar quaisquer vítimas. As habitações foram evacuadas durante a noite como medida de precaução graças ao alerta de um residente que estava a regressar a casa.

Um edifício de três andares em obras ruiu, arrastando um edifício vizinho por volta das 9h15, na Rue Pierre-Mauroy, uma rua movimentada da cidade, mas antes da abertura das lojas.

Segundo a presidente da câmara socialista de Lille, Martine Aubry, uma dúzia de pessoas já tinha sido retirada durante a noite e não há, até ver, vítimas.

"Um jovem chegou a casa às 3 da manhã e percebeu que a parede (do edifício) estava empenada" e a porta aberta, disse a autarca. Alertou então a polícia municipal e os bombeiros, que decidiram evacuar um edifício, parecendo o outro vazio, acreditando que "havia um risco real".

14 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

A maioria dos habitantes foram realojados com as suas famílias ou amigos, afirmou Aubry, que esteve presente no local.

"Ainda estou a tremer porque se este senhor não tivesse chegado a casa às 3 da manhã de ontem, e não nos tivesse contactado, e não tivéssemos tido estas reações, haveria obviamente mortes esta manhã", notou. "Temos uma dívida de gratidão para com ele", acrescentou, elogiando também os reflexos dos bombeiros e da polícia municipal.

"Até ao momento não foram relatadas quaisquer baixas", anunciou no Twitter o ministro do Interior, Gérald Darmanin, que também agradeceu "ao estudante que deu o alarme ontem à noite".

Fugas de gás

O presidente da Câmara de Lille disse que tinha emitido "uma ordem de perigo iminente".

Os edifícios vizinhos foram também evacuados no sábado de manhã "como precaução".

Um grande número de bombeiros foi destacado no final da manhã para verificar os perigos e começar a limpar os escombros, uma mistura poeirenta de tijolos e vigas de metal, deixados por cima de andaimes na frente do edifício.

"Não houve qualquer alerta especial sobre este edifício, não era um edifício afectado pela insalubridade", disse Olivier Klein, o ministro da Habitação, à AFP.

"Felizmente, nesta fase, não há vítimas. Ainda há alguma dúvida a ser lançada sobre o pavimento, mas parece que ninguém estava à sua frente quando este desabou", acrescentou.

Os bombeiros ainda estavam a fazer "reconhecimento" para encontrar "possíveis vítimas", disseram, mas de acordo com Aubry, os cães não tinham detetado nada. As verificações estão a ser feitas com um drone.

Os bombeiros também estavam a forçar as portas das lojas abertas ao pé dos edifícios próximos para verificar a existência de fissuras que pudessem pôr em perigo os edifícios ou de fugas de gás após o colapso.

"Medo da minha vida"

O perímetro foi assegurado por numerosos agentes policiais e duas ambulâncias do SAMU e do SMUR estiveram também no local, notaram jornalistas da AFP.

"Ouvimos um ruído durante alguns segundos, muito suavemente no início. Pensávamos que era o andaime a cair", disse à AFP Ludovic Ficher, 30 anos, que trabalha num edifício contíguo.

"Quando nos apercebemos que todo o edifício estava a ruir, todos fugimos", acrescentou. "Apanhei o susto da minha vida".

"Não ouvimos uma grande explosão", mas sim um ruído de "metal e betão", disse uma vizinha que foi retirado. "É muito trágico o que aconteceu, estamos à espera no limbo", acrescentou.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.