França

Dois dentistas na prisão por "mutilarem" a boca de centenas de pacientes

AFP Pai e filho, antigos dentistas em Marselha, foram condenados a vários anos de prisão por centenas de “vidas destruídas”. O mais novo desvitalizou quase quatro mil dentes saudáveis.

É uma condenação histórica em França. No tribunal correcional de Marselha centenas de pacientes lesados por Lionel e Carnot Guedj, pai e filho dentistas, aplaudiram fortemente a pesada pena aplicada pelos magistrados, na quinta-feira passada, que enviou os dois réus para a prisão.



Neste longo processo sobre “mutilações dentárias" e "fraude”, o filho Lionel Guedj, 42 anos, foi condenado a oito anos de prisão e o seu pai, Carnot Guedj, de 71 anos, a cinco anos de cadeia. Uma punição por centenas de “vidas destruídas”, agora sem “sorrisos”, e pela “dor intolerável” causada, lê-se na sentença.

Só Lionel Guedj desvitalizou 3.900 dentes saudáveis a 327 pacientes, entre 2006 e 2012, para os obrigar a colocar implantes e pontes “altamente rentáveis”, como declarou o procurador na audiência. O único objetivo dos procedimentos era o “lucro”. Em 2010, Lionel foi o dentista que mais dinheiro fez em toda a França: 2,9 milhões de euros em honorários.

Para os magistrados do tribunal de Marselha, os dois homens tinha criado um “sistema” de “tratamentos uniformes e sistematizados” desnecessários e sem qualquer justificação médica, com o único objetivo de “aumentar os lucros”. Vários pacientes testemunharam o sofrimento intenso e isolamento social que sentiram devido às mutilações infligidas pelos dois dentistas.

"Perdi metade dos meus dentes aos 45 anos e, aos 55, não tenho mais nenhum, apenas implantes", declarou Ouassila, uma paciente dos dentistas que se recusou a dar seu nome completo..

3 Lionel Guedj (à frente) e Carnot (atrás), pai e filho dentistas à chegada ao tribunal de Marselha, quinta-feira passada, onde foram condenados a vários anos de prisão. AFP

A presidente do tribunal, Céline Ballerini, explicou longamente e com muita pedagogia as sentenças aplicadas. Vincou que se justificam pelo "número de vítimas", a duração dos factos (nota do editor: seis anos), "o prejuízo muito grave" para a segurança social e as "somas muito elevadas empenhadas na reparação" dos tratamentos desnecessários. Ao pronunciar uma proibição definitiva da prática, a magistrada defendeu que tinham "abusado" de um "estatuto respeitável de saber".

Lucros e fraudes

Colocados sob supervisão judicial desde a acusação, em novembro de 2012, Lionel e Carnot Guedj nunca tinham passado um único dia sob custódia. Na quinta-feira à noite, passaram a primeira de muitas noites atrás das grades, na prisão Draguignan, onde ficarão detidos em solitárias.

O tribunal decidiu que era melhor mantê-los afastados de Marselha, onde Lionel Guedj se tinha estabelecido em 2005, num dos bairros mais pobres do norte da cidade.



O dentista decidiu abrir a clínica nesse local para se aproveitar da cobertura médica Universal. Entre 2006 e 2012, Lionel Guedj colocou 28 vezes mais próteses dentárias do que qualquer outro dentista francês, de acordo com dados da segurança social francesa.

Pai e filho trabalhavam juntos e o pai, Carnot Guedj, "não colocou nenhum travão aos atos do filho, “pelo contrário, seguiu os seus passos", disse a presidente do júri de Marselha.

Neglicência hospitalar. Doente foi operado ao olho errado em Portugal Sem esperar pela informação clínica completa, questionaram o utente sobre o olho a operar. Esquerdo ou direito? Resultado: o doente foi operado ao olho errado.

"Foi feita justiça"

Uma sentença considerada injusta para os advogados dos réus e muito merecida segundo as vítimas, que exprimiram um sentimento de “alívio” e de que “foi feita justiça”.

"A sanção é pesada e questionável em termos de proporcionalidade", considerou o advogado de Lionel Guedj, Frédéric Monneret. Os advogados dos dentistas vão apelar da sentença.

Messaouda, que teve 12 dentes removidos na cirurgia de Guedj, afirmou: "É boa justiça, na qual já não acreditava", comentou a vítima, aliviada.

Para Marc Ceccaldi, advogado que representou cerca de 60 vítimas da dupla de dentistas, a decisão do tribunal reconciliou as vítimas “com a instituição”, pois a "severidade" das sentenças é "proporcional à gravidade dos factos". Estas sentenças abrem caminho à indeminização das vítimas, após dez anos de espera, especialmente porque os Guedjs não vão apelar aos interesses civis.

A acusação tinha exigido dez anos de prisão contra Lionel Guedj, a pena máxima, e cinco anos de prisão, incluindo um ano de suspensão de exercer medicina dentária, contra o pai.

