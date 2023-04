O edifício de quatro andares desmoronou na madrugada de sábado, deixando nove pessoas desaparecidas.

Dois corpos encontrados nos escombros de edifício em Marselha

"Dois corpos sem vida" foram encontrados esta segunda-feira nos escombros do edifício destruído por uma explosão em Marselha, no sul de França, anunciaram os bombeiros.

"Dadas as dificuldades específicas da intervenção, a extração [dos corpos do local] vai demorar", indicaram os bombeiros, em comunicado.

"A autoridade judiciária poderá em seguida proceder à identificação" destas vítimas, acrescentaram, apontando para a realização de "um ponto de situação a ser feito ao início da manhã".

162 pessoas receberam assistência hospitalar

O desmoronamento do edifício de quatro andares, devido a uma explosão, ocorreu pelas 00:04 de sábado (00h04 de sexta-feira no Luxemburgo), na rua Tivoli, no centro da cidade, e na queda arrastou parte dos edifícios adjacentes, tendo ferido cinco pessoas.

Pelo menos nove pessoas foram dadas como desaparecidas, 163 pessoas receberam assistência hospitalar e 32 edifícios foram evacuados, disseram as autoridades francesas.

"Todos os serviços da cidade, apoiados pelos serviços do Estado, continuam as buscas", indicou, em comunicado, o presidente da Câmara de Marselha, Benoît Payan.

Em novembro de 2018, oito pessoas morreram no desmoronamento de dois edifícios em mau estado, numa outra parte desta cidade, onde vivem 40 mil pessoas em bairros de lata, de acordo com organizações não-governamentais.

