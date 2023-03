O primeiro comboio descarrilou por volta das 16h30 entre Luscherz e Biel, e o segundo cerca de vinte minutos depois perto de Büren zum Hof.

Acidentes

Dois comboios regionais descarrilam na Suíça. Há vários feridos

Dois comboios regionais descarrilaram esta sexta-feira na Suíça, a apenas algumas dezenas de quilómetros um do outro, ferindo várias pessoas, a norte da capital, informou a polícia cantonal de Berna.

O primeiro comboio descarrilou por volta das 16h30, entre Luscherz e Biel, e o segundo cerca de vinte minutos depois perto de Büren zum Hof, disse à AFP a porta-voz da polícia Flurina Schenk.

Os bombeiros e serviços de emergência ainda estão no local.

A polícia não soube explicar as causas destes sucessivos descarrilamentos ocorridos a norte da capital suíça. Os ventos tempestuosos, que atingiram a Suíça na sexta-feira, são provavelmente a causa do segundo descarrilamento, segundo a empresa RBS (Regionalverkehr Bern-Solothurn).

No primeiro descarrilamento, "a parte traseira do comboio capotou do lado direito", explicou a porta-voz da polícia. O acidente ocorreu na linha que corre ao longo do Lago Biel, operada pela empresa Aare Seeland mobil (Asm).

Uma depressão centrada no sul do Reino Unido esta sexta-feira gerou fortes ventos em parte da Europa, incluindo na Suíça, sublinha a MeteoSwiss. As rajadas mais fortes foram geralmente acompanhadas de aguaceiros e trovoadas.

A MeteoSwiss tinha alertado esta manhã para a ocorrência de ventos fortes no país.

(Em atualização)

