O alarme foi dado pela mãe, que apresentava um quadro grave psicológico. Segundo a polícia, os bebés estarão mortos há muitos meses.

Mundo 3

Investigação

Dois bebés encontrados mortos num apartamento em França

AFP O alarme foi dado pela mãe, que apresentava um quadro grave psicológico. Segundo a polícia, os bebés estarão mortos há muitos meses.

Dois bebés foram encontrados mortos num apartamento em Rumilly (Haute-Savoie) durante uma intervenção policial, no dia 1 de janeiro, declarou a procuradora geral de Annecy à AFP, esta sexta-feira.

Segundo o jornal "Le Dauphine Libéré", na casa reside uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, e o alerta foi dado pela mãe.

Quando lá chegaram, os agentes encontraram os corpos dos dois bebés, já em avançado estado de decomposição, o que pode significar que a morte tenha ocorrido há muitos meses.

A presumível mãe dos bebés apresenta um quadro psicológico grave e foi hospitalizada, não estando em condições para ser interrogada. O apartamento, na cidade de Salles, Rumilly, foi selado para investigação de "homicídio voluntário agravado", indica uma nota na porta, observada pela equipa de reportagem da AFP.

A procuradora Line Bonnet-Mathis, de Annecy não quis avançar pormenores à AFP estando a preparar uma declaração para mais tarde.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 A porta da casa selada pela polícia, onde os bebés foram encontrados, e onde vive uma família de dois adultos e duas crianças, em Rumilly. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A porta da casa selada pela polícia, onde os bebés foram encontrados, e onde vive uma família de dois adultos e duas crianças, em Rumilly. AFP A porta da casa selada pela polícia, onde os bebés foram encontrados, e onde vive uma família de dois adultos e duas crianças, em Rumilly. AFP A porta da casa selada pela polícia, onde os bebés foram encontrados, e onde vive uma família de dois adultos e duas crianças, em Rumilly. AFP

Vizinhos em "choque"

A vizinhança está chocada e incrédula com a notícia do sucedido, descreve a AFP. A família vivia no último andar de uma residência de quatro andares, bem conservada e rodeada por árvores, que faz parte de um complexo habitacional.

"Estamos doentes, em choque", declarou uma vizinha, de 56 anos. Segundo ela, a família em questão tem dois filhos, um com um ano e outro com cerca de três anos, e mudou-se para aquele edifício há cerca de três.

"É um bairro muito agradável, e de repente ouvimos isto, ficámos surpreendidos", disse outro vizinho, Zine Hadjou, 75 anos, que nunca tinha visto a família antes.

Alexia Tisserant, que caminhava com o seu bebé num carrinho, confessa a sensação de "horror" e de "espanto": "sinto medo, incompreensão, e um pouco de ódio", disse esta mãe de 27 anos. "Eu não compreendo", repetiu. Outros vizinhos descreveram a mãe de família, agora hospitalizada, como uma "mulher discreta".

"Cumprimentávamo-nos com um olá ou um adeus", lembrou uma vizinha, de 53 anos, que a descreveu como uma mulher "normal".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.