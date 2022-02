A partir desta segunda-feira, 21, quem tiver a vacinação completa, pode entrar no país, desde que apresente um teste PCR negativo.

Dois anos depois, Austrália volta a abrir fronteiras a vacinados

A partir desta segunda-feira, 21, quem tiver a vacinação completa, pode entrar no país, desde que apresente um teste PCR negativo.

No aniversário de dois anos do início da pandemia - e, consequentemente, do encerramento das fronteiras - chegou o esperado dia para muitos. Esta segunda-feira, a Austrália volta a 'abrir-se' ao mundo e a receber visitantes do estrangeiro, incluindo familiares e amigos de habitantes do país que estiveram mais de dois anos sem se ver.

O marco foi assinalado pelo próprio primeiro-ministro, Scott Morrison, em conferência de imprensa. "Façam as malas, venham e tenham algumas das melhores experiências que possam imaginar", apelou.

O Governo australiano tem esperança numa recuperação forte do turismo. Segundo o ministro da tutela Dan Tehan, citado pela Reuters, o país espera receber 14 milhões de visitas só na primeira semana.

Os viajantes serão, no entanto, obrigados a ter um certificado de vacinação covid-19 que comprove que toma das vacinas, pelo menos 14 dias antes da partida para a Austrália. Além disso, devem preencher uma declaração juramentada e apresentar um resultado negativo de um teste PCR, o mais tardar 72 horas antes da partida.

Este é um dia muito esperado para o setor do turismo, que emprega cerca de 5% da mão-de-obra do país e contribuía com 3% para a economia antes da pandemia, de acordo com a Bloomberg.

Desde o início da pandemia, a Austrália tem apostado num controlo apertado das fronteiras, deixando o país praticamente isolado do turismo internacional. A par com a tendência mundial, nos últimos meses tem vindo a relaxar as medidas face ao aumento da vacinação. Neste momento, cerca de 95% da população com mais de 16 anos possui duas doses da vacina contra a covid-19. Atualmente, decorre uma forte campanha para a toma da dose de reforço.

