Abel foi morto à facada. Já a morte de Nicolas é um mistério. Polícia teme aumento violência nestas regiões fronteiriças com o Luxemburgo.

Dois adolescentes mortos em cinco dias

Paula SANTOS FERREIRA Abel foi morto à facada. Já a morte de Nicolas é um mistério. Polícia teme aumento violência nestas regiões fronteiriças com o Luxemburgo.

Em menos de cinco dias morreram dois adolescentes de 17 anos, um assassinado e outro morto por circunstâncias ainda por apurar e outros dois jovens estão gravemente feridos, após uma rixa entre dois grupos rivais. Tudo aconteceu nas regiões fronteiriças da Bélgica e da França com o Luxemburgo.

Adel Mimeche,de 17 anos, foi assassinado quarta-feira à tarde, dia 31 de julho, numa rixa entre dois grupos das comunas francesas de Fameck e Uckange, num evento no Fameck City Sports Center, em Fameck.

Da luta violenta resultou um morto e dois feridos graves que estão internados no Hospital de Mercy. Todos agredidos à facada por um adulto de Uckange que está em fuga e a ser procurado pela polícia.

Face a estes acontecimentos os ânimos exaltaram-se em Fameck e cerca de meia centena de agentes de acalmar os ânimos e restabelecer a ordem pública. A polícia teme uma escalada de violência entre Fameck e Uckange.

Morte de Nicolas envolta em mistério

Na província do Luxemburgo, na Bélgica, Nicolas Jeangout, de 17 anos, foi encontrado sem vida, sábado de manhã na estação de comboios de Libramont, próximo do local em que se realizou a Feira Agrícola de Libramont (foto de abertura).

Ao que tudo indica o adolescente terá falecido após ter caído acidentalmente, mas a polícia já abriu um inquérito para investigar as causas da morte. É que desde que desde o final da tarde ninguém mais soube do paradeiro deste jovem.

O adolescente que vivia em Paliseul saiu de casa para ir a uma festa, na sexta-feira à tarde e como não regressou até sábado de manhã a irmã, preocupada, lançou um alerta no Facebook.

Pouco depois e como não era hábito de Nicolas se ausentar assim, a irmã com quem vivia, contactou a polícia que descobriu o corpo do jovem algumas horas depois. Uma equipa de médicos forenses deslocou-se ao local e uma primeira análise aponta para uma morte provocada por uma queda acidental. No entanto, só o resultado do inquérito policial dirá com rigor o que aconteceu na noite de sexta-para sábado com este adolescente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.