Em 2020, Maxime Chéry, delegado sindical da FO, pôs fim à própria vida numa loja Leclerc em Vandoeuvre-lès-Nancy. Empresa e supervisor estão acusados.

Dois acusados de "homicídio involuntário" em hipermercado E.Leclerc de Nancy

A empresa que opera um hipermercado E.Leclerc perto de Nancy e um supervisor de uma das secções da loja foram acusados de "assédio moral" e "homicídio involuntário" depois de um empregado ter posto fim à própria vida no seu local de trabalho, em 2020, avança a AFP.

"Há, finalmente, acusações contra o supervisor, o N+2 do empregado, e a empresa Vandis, que opera o franchising da cadeia de hipermercados", disse à AFP Frederic Nicolas, dirigente do sindicato Force Ouvrière (FO), parte civil do processo e estrutura à qual pertencia o trabalhador que morreu, confirmando, assim, a informação dada pelo Est Républicain.

A Vandis está a ser investigada por "pôr em perigo terceiros, por assédio moral no local de trabalho, homicídio involuntário por violação deliberada de obrigação de segurança ou precaução", refere este jornal diário, que cita o promotor público de Nancy, François Capin-Dulhoste. Nem a presidente da empresa Vandis, Pascal Carreras, nem a gerente geral, Catherine Carreras, estiveram contactáveis esta sexta-feira.

Por sua vez, Jérôme Reiner, o diretor da loja em causa, foi contactado mas não quis responder às perguntas da AFP.

Segundo o FO, Emmanuel Robert, supervisor do departamento de líquidos do hipermercado e o outro acusado no processo, está sob investigação por "assédio moral no local de trabalho e homicídio involuntário por violação deliberada de uma obrigação de segurança ou precaução".

Administradores acusados de provocar suicídios podem acabar na prisão A empresa France Telecom e os membros da direção estão acusados de "assédio moral" que terá conduzido a 19 suicídios e enfrentam penas de um ano de prisão e multas de dezenas de milhares de euros.

"Estas acusações são questionáveis", alegou Kevin Duprat, advogado de Emmanuel Robert, em declarações à AFP.

Há dois processos judiciais em curso, um no tribunal do trabalho e o outro no tribunal civil, por "falta indesculpável", referiu o FO.

A 11 de janeiro de 2020, Maxime Chéry, delegado sindical da FO, suicidou-se pouco depois de ter iniciado o seu dia de trabalho no hipermercado do E.Leclerc em Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle).

As imagens de vídeo de vigilância da loja utilizadas na investigação mostraram o homem a puxar uma porta-paletes, e depois a parar e sacar uma arma, que virou contra si próprio antes de disparar.

No seu corpo "foi encontrada uma carta a explicar o ato, mencionando dificuldades no trabalho, bem como problemas pessoais", explicou o promotor público de Nancy, na altura, François Pérain.

De acordo com o dirigente do Force Ouvrière, Frederic Nicolas, só foi nomeado um juiz de instrução para o caso em março de 2022.

Os funcionários do hipermercado e os sindicalistas do FO mobilizam-se todos os anos no dia 11 de janeiro em frente à loja para honrar a memória do seu antigo colega e exprimir o seu desejo de verem concluídas as investigações.

Se precisa de ajuda, contacte:

- Centro de Apoio Psicossocial e Escolar (Cepas): linha de apoio 8002-9393. Este número está disponível todos os dias úteis entre as 8h e as 18h.

- KannerJugendTelefon (KJT): oferece um ouvido gratuito e anónimo para crianças e jovens, ligando para o 116 111 ou via online. Os pais também podem telefonar para 26 64 0555.

- SOS Distress: pode ser contactado pela internet ou por telefone através do número 45 45 45, todos os dias, das 11h00 às 23h00, e até às 3h às sextas-feiras e sábados.

