Movimenta-se numa cadeira de rodas e adiou viagem de julho a África. Mas há mais decisões que fazem aumentar os rumores de que o jesuíta de 85 anos pode abdicar em breve.

Mundo 13 4 min.

Vaticano

Doença do Papa Francisco vai obrigá-lo a renunciar?

AFP Movimenta-se numa cadeira de rodas e adiou viagem de julho a África. Mas há mais decisões que fazem aumentar os rumores de que o jesuíta de 85 anos pode abdicar em breve.

A saúde frágil do Papa Francisco, que o obrigou a adiar a sua viagem a África, reacendeu a especulação sobre uma possível renúncia, uma teoria cíclica alimentada pelo culto do segredo do Vaticano, mas que deve ser tratada com cautela.



A visita de Francisco à República Democrática do Congo e ao Sul do Sudão, prevista para o início de Julho, foi agora adiada indefinidamente, e muitas pessoas interrogam-se se ele poderá honrar a sua viagem ao Canadá, prevista para o final de Julho. O Vaticano diz que permanecerá em vigor "até nova ordem".

Desde o início de maio, o jesuíta argentino de 85 anos utiliza uma cadeira de rodas ou uma bengala para se mover, enfraquecido que está devido às fortes dores no seu joelho direito e que têm sido aliviadas com injeções regulares e fisioterapia. Os tratamentos foram noticiados pelo Vaticano, que se mantém discreto quanto à sua saúde.

O tratamento médico "está a seguir o seu curso e está a dar frutos", tranquiliza uma fonte do Vaticano. Mas as raras mudanças repentinas que a saúde do Papa está a obrigar na maquinaria bem oleada da Santa Sé reacenderam as preocupações sobre a capacidade de Jorge Bergoglio de governar e fazem aumentar os rumores de uma possível renúncia.

Estas são especulações que "surgem de forma cíclica", observa o perito italiano do Vaticano Marco Politi, autor do livro "Francis, the Plague and the Renaissance". "Estes rumores são encorajados pelos opositores do Papa que estão apenas ansiosos por ver Francisco partir", diz.

Em 2014, o próprio Papa Francisco ajudou a alimentar a hipótese de renúncia, ao acreditar que Bento XVI tinha "aberto uma porta" ao desistir do seu cargo.

13 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Rumores fundamentados?

Perante a possibilidade de uma próxima partida, outras vozes apelam à temperança. "No séquito do Papa, a maioria das pessoas não acredita muito na possibilidade de uma demissão", disse uma fonte do Vaticano à AFP.



“A partir do momento que se começa a dizer que o Papa está muito doente, ele ainda pode permanecer por muitos anos: a doença de João Paulo II começou em 1993 e terminou em 2005”, recordou Alberto Melloni, historiador do Cristianismo e secretário da Fundação para as Ciências Religiosas.

"Estes são assuntos em que há um desejo de compreender, de especular, mas há pouco a dizer", acrescentou, lamentando um "frenesim excessivo dos meios de comunicação social em torno do Papa e da Igreja".

Papa adia visita ao Líbano por razões de saúde Com 85 anos, o Papa, que tem problemas na articulação de uma anca e num joelho que lhe causam dor aguda e o fazem coxear, foi pela primeira vez visto numa cadeira de rodas num evento público na semana passada.

A saúde de Francisco - que já teve parte de um pulmão removido na sua juventude e sofre de ciática crónica - já tinha alimentado a especulação quando foi submetido a uma cirurgia ao cólon em julho de 2021. Mas este interesse crescente pela saúde do líder espiritual dos católicos, que tem ecoado nas redes sociais, está longe de ser novo.

"Sob João Paulo II, o progresso da doença era muito visível, houve perguntas durante anos" e "houve também muitas vezes notícias falsas", recordou o Padre Federico Lombardi, antigo diretor da sala de imprensa da Santa Sé.

"Com Bento XVI, foi antes a fraqueza da idade que progrediu e levou à sua renúncia, de forma gradual", acrescenta, referindo-se ao Papa Emérito, agora com 95 anos, que vive num mosteiro do Vaticano.

AFP

Consistório no final de agosto

Em setembro de 2021, Francisco - que continua a receber muitos líderes políticos e religiosos todas as manhãs - ironizou sobre estes rumores. Estou "ainda vivo, embora algumas pessoas me queiram morto", brincou.

Mas nesta Primavera, três eventos estão a alimentar a especulação de uma abdicação, incluindo a realização de um consistório a 27 de agosto para eleger cerca de 20 novos cardeais, incluindo futuros eleitores no caso de um conclave. Agosto é o mês de férias e, por isso, um momento muito invulgar para este evento.

Posteriormente, o Papa reunirá os cardeais do mundo em Roma e visitará o túmulo de Celestino V, o primeiro Papa a renunciar no século XIII, em L'Aquila (Abruzzo). Esta conjunção sem precedentes intriga a imprensa italiana e internacional, com alguns media a acreditar ser esta uma oportunidade para Francisco anunciar ao mundo a sua decisão de abdicar.

"Nesta fase, trata-se de ser realista e não alarmista", defendeu Marco Politi. Em seu entender esta reunião poderá tratar-se apenas de um "momento de discussão geral sobre a reforma da Cúria", o governo do Vaticano, oficializado com a entrada em vigor de uma nova "Constituição" no início de junho.

Outro evento central para o Papa é o Sínodo Mundial dos Bispos, uma ampla consulta sobre a organização da Igreja que terminará em 2023. Este evento "é quase um mini-concílio: parece difícil imaginar que o Papa queira deixar a meio este grande empreendimento que ele próprio decidiu", adiantou Marco Politi, sublinhando ainda a dificuldade que seria de ter três papas no Vaticano. Francisco e Bento XVI como eméritos e um a governar a Santa Sé.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.