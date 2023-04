Segundo os ficheiros agora revelados, Washington crê que o Secretário-Geral da ONU está "demasiado disposto a acomodar os interesses da Rússia".

Guerra na Ucrânia

Documentos secretos sugerem que Guterres está a ser espiado pelos EUA

Maria MONTEIRO Segundo os ficheiros agora revelados, Washington crê que o Secretário-Geral da ONU está "demasiado disposto a acomodar os interesses da Rússia".

A mais recente fuga de informação do Pentágono mostra uma série de documentos com comunicações privadas entre o Secretário-Geral da ONU e a seu adjunta, dando a entender que António Guterres poderá estar a ser espiado pelos Estados Unidos. As mensagens agora divulgadas contêm várias alegadas observações de Guterres sobre a guerra na Ucrânia.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pela BBC, que cita um dos ficheiros referente ao acordo para a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, assinado em julho com mediação da ONU e da Turquia. Nele, é referido que Guterres "elevou os seus esforços para melhorar a capacidade da Rússia de exportar, mesmo que isso envolva indivíduos ou entidades russas sancionadas".

Além de ser acusado de estar "demasiado disposto a acomodar os interesses da Rússia", como denota a BBC, António Guterres é criticado por ter agido de uma forma que terá "minado os esforços mais amplos para responsabilizar Moscovo pelas suas ações na Ucrânia".

A nova fuga de informação espelha a desconfiança dos Estados Unidos face à postura de António Guterres perante a Rússia, encarada por muitos como demasiado branda e conciliadora. Entre os funcionários da ONU, que acreditam que o Secretário-Geral "tornou muito clara a sua oposição à guerra da Rússia", há um descontentamento generalizado com a "interpretação norte-americana dos esforços [diplomáticos] de Guterres".

"Consternação" com apelo ao armamento da UE

Confrontado com os documentos, um alto funcionário da ONU afirmou que a organização se tem focado primordialmente em "mitigar o impacto da guerra sobre os mais pobres do mundo". "Isso significa fazer o possível para baixar o preço dos alimentos e assegurar que o fertilizante é acessível aos países que precisam dele", justificou.

Numa outra conversa com Amina Mohammed, Guterres manifesta a sua"consternação" perante um apelo da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para que os países europeus produzam mais armas e munições, como consequência dos perigos tornados evidentes pela guerra na Ucrânia.

O Pentágono está a investigar os contornos da grande fuga de documentos secretos, publicados na rede social Discord no mês passado, que expôs informações altamente confidenciais como escutas dos EUA a países aliados ou inimigos, incluindo a Rússia, ou detalhes sobre a estratégia de guerra da Ucrânia e as fragilidades do armamento e dos batalhões ucranianos.

Na quarta-feira, o Washington Post noticiou que o autor da fuga seria um rapaz na casa dos 20 anos, entusiasma de armas, que trabalhava numa base militar e partilhava os documentos com um grupo pequeno de rapazes e homens com um amor comum "pelas armas, pelo equipamento militar e por Deus".

