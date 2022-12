Uma seleção de frases que marcaram a atualidade internacional em 2022, como o Twitter que ficará para a História: “A rainha [Isabel II] morreu pacificamente em Balmoral esta tarde".

Frases 2022

Do 'Hasta la vista, baby' de Boris Jonhson ao recado do líder dos talibãs

“O ex-Presidente dos EUA [Donald Trump] espalhou uma teia de mentiras sobre as eleições de 2020. (…) Eu vou defender esta nação. Não permitirei que ninguém coloque um punhal na garganta desta democracia.”



Joe Biden, Presidente dos EUA, no discurso alusivo ao 1.º aniversário do ataque ao Capitólio.

07-01-2022

“Infelizmente, o cancro reanimou e o ódio aos judeus voltou a ser comum em muitos países do mundo, incluindo na Alemanha. Esta doença deve ser curada o mais rapidamente possível.”

Inge Auerbacher, sobrevivente de um campo de concentração nazi

04-02-2022

“Quando, na plenitude dos tempos, o meu filho Carlos se tornar rei, sei que lhe vão dar e à sua esposa Camilla o mesmo apoio que me deram, e é meu sincero desejo que, nesse momento, Camilla seja conhecida como rainha consorte.”

Rainha Isabel II, numa mensagem ao país, na véspera do 70.º aniversário da sua ascensão ao trono.

05-02-2022

“A violência, em todas as formas, é venenosa e destrutiva. O meu comportamento ontem à noite nos prémios da Academia foi inaceitável e indesculpável. (...) Passei dos limites e errei. Tenho vergonha e os meus atos não corresponderam ao homem que eu quero ser.”

Will Smith, ator norte-americano, pedindo publicamente desculpas ao humorista Chris Rock por tê-lo agredido na cerimónia dos Óscares.

O discurso de derrota de Le Pen

Instagram, 28-03-2022

“Um grande vento de liberdade poderia ter-se levantado sobre o país. A escolha das urnas, que respeito, decidiu de outra maneira.”

Marine Le Pen, candidata de extrema-direita, no discurso de derrota das eleições presidenciais francesas

24-04-2022

“Um grande número dos nossos compatriotas votaram hoje por mim, não por me apoiarem, mas para fazerem barreira à extrema-direita. E quero dizer-lhes que tenho consciência da minha dívida nos próximos anos.”

Emmanuel Mácron, Presidente francês, no seu discurso de vitória.

22-06-2022

“Hoje, o Supremo Tribunal não só anulou quase 50 anos de precedente histórico, como também deixa a decisão mais pessoal entregue à boa vontade dos políticos e ideólogos.”

Barack Obama, antigo Presidente norte-americano, sobre a decisão da instituição de revogar o direito ao aborto

Twitter, 24-06-2022

“Dizem-nos: ‘Porque não fazes isto, porque não fazes aquilo?’ Porque é que o mundo se imiscui nos nossos assuntos? Não aceitaremos diretivas de ninguém no mundo. Só nos curvaremos a Alá Todo-Poderoso.”

Hibatullah Akhundzada, líder supremo dos talibãs

01-07-2022

“Hasta la vista, baby.”

Boris Johnson, despedindo-se no seu último debate no parlamento britânico.

O elogio de Putin

30-08-2022

“[Gorbachev foi] um político e estadista que teve uma grande influência na História mundial.”

Vladimir Putin, Presidente russo

31-08-2022

“A rainha [Isabel II] morreu pacificamente em Balmoral esta tarde.”

Twitter da família real, 08-09-2022

“Ela era uma figura inspiradora e liderou o país em alguns dos nossos melhores e piores momentos com graciosidade, dignidade e um carinho genuíno. A Rainha Isabel II ocupou um grande papel na minha vida, desde a infância até hoje, e sentirei muito a sua falta.”

Elton John, cantor e compositor britânico.

03-11-2022

“Deviam tratar com cuidado as mulheres, as jovens estudantes, as mulheres, porque é bom para vocês e bom para o mundo.”

Marcelo Rebelo de Sousa para o embaixador do Irão Morteza Damanpak Jami, ao passar pela banca da República Islâmica do Irão, no Bazar Diplomático

06-12-2022

“Tenho de escolher as minhas palavras com muito cuidado para não comprometer de forma alguma as investigações em curso ou prejudicar o princípio da presunção de inocência, e vou fazê-lo. Por isso, se a minha fúria, a minha raiva e a minha tristeza não transparecerem, acreditem que estão muito presentes, juntamente com a minha determinação para que esta casa fique mais forte.”

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, sobre o caso de corrupção que envolve membros daquela assembleia

*com agência Lusa

