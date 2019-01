“Os europeusassustados pelas sombras do medo podem escolher dar um murro no estômago e votar num mal que lhes pareça a interrupção de um mal sem fim.”

Do fim do horror ao horror sem fim

Vivemos um tempo em que é preciso uma espécie de novo contrato social para garantir a existência de uma sociedade mais ligada e harmónica, numa altura em que o planeta vive sob a ameaça de atingir um ponto de não retorno do ponto de vista ambiental, ameaçando grande parte da espécie humana.

A política tem horror ao vazio. Quando em maio de 2019 os europeus forem às urnas, este horror pode transformar-se em terror. A ausência de escolhas políticas alternativas, que deve ser o cerne de qualquer democracia, pode compelir os eleitores enraivecidos para fazer um salto no escuro em forma de voto de protesto.

Depois de a extrema-direita ter chegado ao poder na Polónia, Áustria, República Checa, Húngria, Itália e ter feito a sua erupção um pouco por toda a parte, será a vez de o Parlamento Europeu esperar a nova realidade. Depois de 40 anos de democracias em que os eleitores podem escolher qualquer partido desde que as políticas fiquem rigorosamente iguais, os europeus assustados pelas sombras do medo, acicatados pela precariedade e por um mundo em que cada vez menos a sociedade tem redes que lhes amparem a queda, podem escolher dar um murro no estômago e votar num mal que lhes pareça a interrupção de um mal sem fim.

Por ironia em que a história é sempre pródiga, as grandes vítimas dessa hecatombe, primeiro eleitoral e depois social, serão, inicialmente, os sociais-democratas – que estiveram na base das políticas keynesianas que levaram a Europa ao crescimento nos 30 anos do pós- Segunda Guerra Mundial –, e, depois, os eleitores que forem seduzidos pelos cantos da sereia da extrema-direita. Os populismos de direita, tal como disse um dos entrevistados do Contacto na semana passada, falam em nome dos pobres, mas não querem nada com eles: “É preciso que quem produz riqueza também tenha direito aos frutos dela. O crescimento económico tem de ser para todos”. Se isso não acontecer, a injustiça está a alimentar a extrema-direita. “O populismo diz aquilo que as pessoas querem ouvir; depois, quando vai para o poder, faz tudo ao contrário e serve só alguns”, conclui o citado trabalhador da construção civil Eduard Nuhu.

Vivemos um tempo em que é preciso uma espécie de novo contrato social para garantir a existência de uma sociedade mais ligada e harmónica, numa altura em que o planeta vive sob a ameaça de atingir um ponto de não retorno do ponto de vista ambiental, ameaçando grande parte da espécie humana. Esta emergência tem de forçar a criação de novas formas de organização social que garantam a sobrevivência da humanidade.

Na sua carta encíclica “Laudato Si”, o Para Francisco assinalou a dimensão política e social desse desafio e a necessidade de superarmos o regime económico em que vivemos: “Uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres”. “Torna-se”, pois, “indispensável criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis e assegure a proteção dos ecossistemas, antes que as novas formas de poder derivadas do paradigma tecno-económico acabem por arrasá-los não só com a política, mas também com a liberdade e a justiça”.

