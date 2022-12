O ex-presidente russo garantiu que "o inimigo não está apenas enraizado no Governo de Kiev. Ele está também na Europa, América do Norte, Japão, Austrália, Nova Zelândia e outros lugares que prometeram fidelidade aos nazis do nosso tempo",

Guerra na Ucrânia

Dmitry Medvedev diz que Moscovo está a produzir arma "mais poderosa"

AFP O ex-presidente russo garantiu que "o inimigo não está apenas enraizado no Governo de Kiev. Ele está também na Europa, América do Norte, Japão, Austrália, Nova Zelândia e outros lugares que prometeram fidelidade aos nazis do nosso tempo",

O ex-presidente e atual número dois do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, disse este domingo que Moscovo está a produzir um "meio mais poderoso de destruição" baseado em "novos princípios", ameaçando usá-lo contra o Ocidente.

"O nosso inimigo não está apenas enraizado no Governo de Kiev. Ele está também na Europa, América do Norte, Japão, Austrália, Nova Zelândia e outros lugares que prometeram fidelidade aos nazis do nosso tempo", escreveu Medvedev, citado pela AFP.

NATO teme que conflito na Ucrânia alastre para guerra global “Se as coisas correrem mal, podem correr terrivelmente mal”, referiu o líder da Aliança Atlântica em declarações à estação norueguesa NRK.

"É por isso que estamos a intensificar a produção dos meios de destruição mais poderosos, incluindo os baseados em novos princípios", continuou numa mensagem publicada no início da manhã de domingo no Telegram.

O que significam este "novos princípios" o ex-líder não especificou, mas é provável que se refira às novas gerações de armas hipersónicas que Moscovo se orgulha de ter desenvolvido ativamente nos últimos anos.

Os recuos militares russos na guerra da Ucrânia intensificaram o receio global de que Moscovo estaria a considerar a utilização do arsenal nuclear para inverter esta tendência.

Esta semana, o Presidente russo Vladimir Putin voltou a falar do assunto. "Consideramos as armas de destruição maciça, as armas nucleares, um meio de defesa. [Utilizá-las] insere-se num contexto a que chamamos ‘ataque de retaliação’: se nos atacam, nós atacamos em resposta", declarou Putin numa reunião por videoconferência com membros do Conselho de Direitos Humanos ligado ao Kremlin (Presidência russa).



O Departamento de Estado norte-americano condenou as últimas declarações, dizendo que "qualquer discussão, por muito vaga que seja, sobre armas nucleares é absolutamente irresponsável".



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.